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​Росіяни 52 рази атакували Херсонщину: влучили у причал та ботанічний сад

Три людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

​Росіяни 52 рази атакували Херсонщину: влучили у причал та ботанічний сад
Фото: скріншот відео

За минулу добу російські окупаційні війська 52 рази обстріляли Херсонщину.  Мирні населені пункти області потерпали від обстрілів з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та безпілотників.

Про це повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.

Місто Херсон російська армія атакувала 21 раз - прицільно били по житлових кварталах міста. Також ворожі снаряди поцілили у причал, ботанічний сад та оселі херсонців.

Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли три людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що співробітник лікарні Берислава  дістав поранення внаслідок обстрілу міста російськими окупантами.

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