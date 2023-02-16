"Більш бажано, ніж реалістично": західні чиновники про перспективу нового наступу Росії

"Це не вражає, порівняно з відчуттям паніки, яке вони намагалися посіяти в Україні".

Сполучені Штати Америки та їхні союзники скептично ставляться до того, що Москва накопичила достатню кількість живої сили і ресурсів для нового наступу на Україну.

Про це повідомляє CNN із посиланням на офіційних осіб США, Великобританії та України.

"Це, швидше за все, більш бажано, ніж реалістично", - сказав високопоставлений американський військовий чиновник.

Росія збільшує кількість військ, розташованих на кордоні з Україною і на тимчасово окупованій території. При цьому деякі з цих сил були залучені в результаті часткової мобілізації, оголошеної у вересні минулого року. Незважаючи на збільшення чисельності, західні союзники не бачать здатності цих сил проводити загальновійськові операції, необхідні для захоплення і утримання нових територій, пише CNN.

"Малоймовірно, що російські війська стануть більш організованими, а отже, - малоймовірно, що вони будуть особливо успішними. Хоча вони, схоже, готові відправити більше військ у м'ясорубку", – сказав високопоставлений британський чиновник.

За оцінками американських військових, російським військовим потрібен час до травня, щоб відновити достатньо сил для тривалого наступу, але російська влада хоче діяти швидше. Тому США вважають, що загарбники можуть піти в наступ раніше, ніж вони до цього підготувалися, через політичний тиск з боку Кремля, заявив високопоставлений американський військовий чиновник.

Видання зазначає, що хоча українські офіційні особи б'ють на сполох щодо нових російських атак на Сході, з українського боку також існує скептицизм щодо можливостей військ РФ у тому вигляді, в якому вони перебувають зараз.

"Вони накопичили достатньо живої сили, щоб захопити одне чи два невеликих міста на Донбасі, але це все, – сказав високопоставлений український дипломат. – Це не вражає, порівняно з відчуттям паніки, яке вони намагалися посіяти в Україні".

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков раніше заявив, що Росія планує великий наступ до 24 лютого – річниці повномасштабного вторгнення. Міністр попередив, що РФ залучає велику кількість мобілізованих військ. Справжня кількість контингенту може сягати 500 000 осіб.

Про високу ймовірність нового наступу говорили й керівник ГУР Міноборони та секретар Ради національної безпеки і оборони.

На думку західних аналітиків, президент РФ готує новий наступ на Україну, щоби показати, що його сили можуть відновити ініціативу після місяців втрат позицій. Також метою може бути тиск на Київ, аби він погодився на перемирʼя та залишив уже окуповані території в складі Росії. Відповідні дані публікувало агентство Bloomberg.