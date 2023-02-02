Росія планує великий наступ до річниці війни, – Резніков

В атаку ворог може піти зразу на двох напрямках.

Росія планує великий наступ до 24 лютого – річниці повномасштабного вторгнення. Таку заяву український міністр оборони Олексій Резніков зробив в ефірі французького телебачення, пише The Guardian.

Міністр попередив, що РФ залучає велику кількість мобілізованих військ. Справжня кількість контингенту може сягати 500 000 осіб.

"Офіційно озвучували 300 000 (мобілізованих – Ред.), але коли ми бачимо війська на кордонах, то, за нашими оцінками, це значно більше", – сказав Олексій Резніков.

За його словами, росіяни можуть піти в наступ на двох напрямках: на сході та на півдні України. Враховуючи одержимість сиволізмом, не виключається, що атаки припадуть приблизно на 24 лютого.

Про високу ймовірність нового наступу говорили й керівник ГУР Міноборони та секретар Ради національної безпеки і оборони.

На думку західних аналітиків, президент РФ готує новий наступ на Україну, щоби показати, що його сили можуть відновити ініціативу після місяців втрат позицій. Також метою може бути тиск на Київ, аби він погодився на перемирʼя та залишив уже окуповані території в складі Росії. Відповідні дані публікувало агентство Bloomberg.