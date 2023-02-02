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Нацгвардійці оприлюднили відео ліквідації вагнерівців під Бахмутом

Знищено взвод противника.

Нацгвардійці оприлюднили відео ліквідації вагнерівців під Бахмутом
Фото: Пресслужба Національної гвардії України

Нацгвардійці спільно з підрозділами ЗСУ знищили штурмові групи вагнерівців під Бахмутом на Донеччині.

Про це йдеться у телеграм-каналі Національної гвардії.

Як йдеться у повідомленні, 27 січня на Бахмутському напрямку 3-тя бригада оперативного призначення НГУ спільно з 44-ою окремою артилерійською бригадою та підрозділом ССО виявили місце дислокації окупантів.

Знищено до взводу особового складу противника.

“ Виявили ціль та корегували вогонь артилеристів оператори ССО, управління вогнем здійснювали гвардійці 3 бригади оперативного призначення, вогневе ураження нанесли артилеристи Збройних Сил України”, – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, з початку широкомасштабного вторгнення по 1 лютого Росія втратила на війні з Україною близько 128 420 осіб. 31 січня Збройні сили ліквідували близько 920 окупантів і багато військової техніки.

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