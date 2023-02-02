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СБУ підозрює працівника Укроборонпрому у роботі на російську воєнну розвідку

Чоловік приховано збирав інформацію про наявне українське озброєння, яке надходить підрозділам ЗСУ на східному та південному фронтах.

СБУ підозрює працівника Укроборонпрому у роботі на російську воєнну розвідку
Фото: Пресслужба СБУ

Контррозвідка СБУ затримала російського агента, який працював у Укроборонпромі та збирав розвіддані на користь країни-агресора.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

“Співробітники СБУ викрили його ще на початку розвідувально-підривної діяльності та поетапно задокументували злочинні дії”, - йдеться у повідомленні.

СБУ встановила, що чоловік приховано збирав інформацію про наявне українське озброєння, яке надходить підрозділам ЗСУ на східному та південному фронтах.

Також він готував звіти для РФ про наслідки ракетних ударів по столиці. Для цього він їздив по Києву та фіксував зовнішній вигляд українських об’єктів після обстрілів.

Ці відомості агент передавав через анонімні месенджери співробітнику Головного управління міжнародного військового співробітництва міністерства оборони РФ.

Той, в свою чергу, інформував представників воєнної розвідки РФ про одержані дані.

Під час обшуків у затриманого були виявлені засоби зв’язку із матеріалами, які підтверджують його злочинну діяльність.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, Служба безпеки України нейтралізувала у Києві транснаціональну злочинну організацію, члени якої тероризували місцевих підприємців.

Очолював банду кримінальний авторитет на прізвисько "Лєший" (причетний причетний до численних рейдерських захоплень київських підприємств), серед організаторів - двоє громадян РФ, вихідців із Північного Кавказу (один із них перебуває під санкціями РНБО).

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