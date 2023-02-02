Мінкультури закликає доєднатись до відновлення пошкодженого росіянами будинку-музею Михайла Коцюбинського

Музей постраждав у березні 2022 року.

Внаслідок обстрілів російських окупантів було пошкоджено будинок-музей Михайла Коцюбинського у Чернігові.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

“Внаслідок мінометного обстрілу у березні 2022 року постраждали ганок, стіни, перекриття, вікна, двері та окремі інтер’єри музею. В середині закладу пошкоджено окремі меблі та експонати, зокрема меморіальна книжкова шафа та рояль” - повідомили у міністерстві.

Тепер заклад, заснований у вересні 1934 року, збирає гроші на відновлення.

Наразі сума невідома, вона потребує уточнення, яке можливе тільки після проведення експертизи.

У міністерстві розповіли, що інтер’єр будинку збережено таким, яким він був за життя Михайла Коцюбинського. У ньому зберігається особиста бібліотека письменника: перші надруковані твори, книги з автографами, які подарували Іван Франко та інші відомі письменники. Також у музеї є автентичний посуд ХІХ ст., гуцульські та молдавські народні вироби, кролевецькі рушники, які колекціонував Михайло Коцюбинський.

Також садиба Коцюбинського – єдиний музей в Чернігові, який має ще й “зелену експозицію” – меморіальний сад, започаткований родиною письменника.

Нагадаємо, за місяці війни окупанти пошкодили чи зруйнували в Україні 500 музеїв, історичних будівель, храмів.