Євгенія Закревська: "Як жінці мені на фронті не вистачає снарядів"
Євгенія Закревська: "Як жінці мені на фронті не вистачає снарядів"
Голову Луганської ОВА Гайдая можуть призначити послом до Казахстану. На його місце розглядається кандидатура нардепа від СН
Голову Луганської ОВА Гайдая можуть призначити послом до Казахстану. На його місце розглядається кандидатура нардепа від СН
НАЗК і ДБР витратили великі кошти, щоб судити мера, який вивіз дружину і дітей з-під обстрілів, - Садовий у суді по Атрошенку
НАЗК і ДБР витратили великі кошти, щоб судити мера, який вивіз дружину і дітей з-під обстрілів, - Садовий у суді по Атрошенку
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Нам треба 10 000 дронів на місяць!
Нам треба 10 000 дронів на місяць!
Ракетна атака на Харків: повністю зруйнований поверх будинку, є поранені (оновлено)
Ракетна атака на Харків: повністю зруйнований поверх будинку, є поранені (оновлено)
У Києві судитимуть керівника фірми, який присвоїв 13 млн на постачанні рентгенапаратів під час ковіду
У Києві судитимуть керівника фірми, який присвоїв 13 млн на постачанні рентгенапаратів під час ковіду
Головою Дніпропетровської ОВА може стати заступник Резніченка, – джерела
Головою Дніпропетровської ОВА може стати заступник Резніченка, – джерела
ГоловнаКультура

Звільнені леопарди: по-перше, це красиво!

Минулого тижня соцмережами прокотився мем – європейські партнери на черговому Рамштайні вийшли на фінішну пряму в питанні передачі України танків "Leopard 2". Згідні були всі, крім Німеччини, через що 20 січня в Берліні відбувся мітинг під гаслом «Звільніть леопардів». А вже 22 січня офіційний Instagram України @ukraine.ua запустив флешмоб. Там було сказано: «Про леопардовий одяг давно забули, але зараз настав час переглянути свій гардероб. Одягніть свій улюблений леопардовий одяг і опублікуйте селфі з #FreeTheLeopards". 

Фото: facebook/Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

Мережі вибухнули селфі, і майже тиждень леопардовий вихор вирував інтернет-просторами. Було опубліковано тисячі зображень. І як це трапляється лише з дійсно потужними і соціально вагомими інфоприводами, навіть деякі національні компанії, як-от Укрпошта та Укрзалізниця, тимчасово додали у свої логотипи трохи леопарда. Нині, коли все трохи вщухло, можна подивитися, що ж показало нам леопардове безумство.

1.

Наш простір соцмереж ось уже рік перебуває в розжареному стані. Він миттєво і дуже бурхливо реагує на інфоприводи; відповідні меми з'являються щоденно і повсякчасно. Український сегмент інтернету працює як вправний механізм випуску пари й осмислення реальності у свій особливий спосіб, він майже блискавично реагує безліччю висловлювань, картинок і відео на бодай хоч трохи кумедну подію з політичного та соціального життя того світу, який нині цікавить українців.

Фото: facebook/Inna Sovsun

2.

Українці радо вхопилися за легітимний привід запостити щось із мирного життя, щось просто «красиве», що безпосередньо не стосується війни й армії – але при цьому має гарантоване соціальне схвалення. Це досить рідкісна нині можливість, тож усі хотіли нею скористатися. Але річ тут не тільки в суворому воєнному часі. 

3.

Вочевидь, леопардовий флешмоб упав на родючий ґрунт. Це просто щастя, що новітні танки називаються не YX12-T або, наприклад, «Черепаха». Саме прив’язка до леопарда дала людям можливість зануритись у ностальгію. Адже леопард – принт, що вважався ультимативно шикарним принаймні впродовж двох десятиліть незалежної України – в 1990-ті і в нульові. Переможна хода цього уособлення українського гламуру припинилася лише після Революції Гідності, яка, зокрема, задала новий тренд самопрезентації еліт. Саме тоді самобутній, питомий, виразний український гламур почав маргіналізуватись, пішовши спочатку з політичної моди, а потім навіть і з гардеробів світських левиць, принаймні деяких. 

Очевидно, ця відмова від гламуру лишила по собі пустку і ностальгічні спомини. Можливо, тому нині, коли для цього знайшовся цілком виправданий соціумом привід, люди радісно повитягали свої «леопардові» фотки – зазвичай 10-15-річної давності. Флешмоб провалив нас у минуле, яке вже стало настільки неактуальним, що навіть видається милим.

Фото: facebook/Sasha Koltsova

Фото: facebook/Людмила Горделадзе

4.

Але майже миттєво флешмоб подолав межі, запропоновані @ukraine.ua, і вийшов у простір мемів, де можна вдягати леопард не тільки на себе, а взагалі на кого схочеш. Серед тисяч картинок на цю тему дорогоцінною видається тема українських класиків. Шевченко, Франко і Леся були перевдягнені в леопард так вдало, що навіть прозвучала пропозиція зафіксувати цей образ Тараса нашого Григоровича і саме в такому вигляді вішати його портрет у школах та інших освітніх установах. Це означає, що ці історичні постаті увійшли до сучасного дискурсу: бронзова патина, яку старанно накладала на них спочатку радянська, а потім і українська офіційна ідеологія, нині щезла. Суспільство залучає їх до повноцінного живого діалогу і, дивлячись на їхні леопардові світлини, здається, що класики навіть відповідають.

Фото: detector.media

5.

Цікавою частиною флешмобу стали сучасні політики – також насильно перевдягнені в леопардовий принт. Українці ніколи особливо не виявляли священної поваги до своїх (або чужих) очільників – тож цей флешмоб вкотре засвідчив, що ми радо посміємось і з власного, і з німецького президента, якщо буде зручна нагода. Ну і вже точно покепкуємо з ворогів, для яких ці "Леопарди" беззаперечно стали поганою новиною.

Фото: надано автором

Фото: надано автором

Фото: надано автором

Фото: надано автором

6.

Але був і ще один тренд – можливо, не такий потужний, та досить красномовний. 

«Де ви оце берете, в мене нема нічого леопардового!» – досить поширений комент під стрічкою ефектних світлин «у леопарді». Розумієте, в людей нема що вдягти на леопардовий флешмоб, дожилися! Дорослі жінки – і жодного леопарда, навіть в анамнезі, навіть на студентській світлині. Це вже якийсь дійсно тектонічний соціальний зсув. 

Але ж тут таке. Ніхто не говорить, що леопардовий принт – це погано. Наприклад, особисто я вангую нову потужну хвилю українського гламуру після Перемоги – тому що ніколи так не хочеться святкувати життя, як після війни. Думаю, там буде все: і блиск, і стрейч, і декольте, й інше, що душі заманеться. Можливо, ця хвиля поверне нам і леопардовий принт, який нарешті знову стане просто малюнком на тканині, а не засобом нагадати союзникам, що нам дуже потрібна зброя, аби перемогти в цій війні.

Зоя ЗвиняцьківськаЗоя Звиняцьківська, історикиня моди, fashion-критикиня
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також