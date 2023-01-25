Історичний центр Одеси отримав статус пам’ятки ЮНЕСКО

25 січня, під час 18-ї позачергової сесії, Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО прийняв рішення включити історичний центр міста Одеса до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко у своєму телеграм-каналі.

Розглядати це питання Комітет почав 24 січня, але представництво Росії намагалось заблокувати його та видалити з порядку денного. Через це розгляд довелось перенести на наступний день.

МКІП ініціювало включення історичного центру Одеси до списку ЮНЕСКО в серпні 2022. У жовтні Україна передала на розгляд комітету номінаційне досьє “Історичний центр міста-порту Одеси”, яке наголошувало на паралельному розвитку морського порту та міського простору, спланованого як єдиний урбаністичний ансамбль, на унікальності мультикультурної міської спільноти, яка сформувалась протягом ХІХ ст., та на безперервності існування центра Одеси як окремого урбаністичного феномену. Розгляд досьє проходив за прискореною процедурою через загрозу російських обстрілів.