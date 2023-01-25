Роман Костенко: "Потрібно вивчати всі контракти. Це шалені гроші. І наша репутація перед партнерами має бути бездоганною"
Роман Костенко: "Потрібно вивчати всі контракти. Це шалені гроші. І наша репутація перед партнерами має бути бездоганною"
Тіні «забутих» мільйонів. Чому знову згадали про Коболєва і найбільшу в історії України премію?
Тіні «забутих» мільйонів. Чому знову згадали про Коболєва і найбільшу в історії України премію?
Штурмують до останнього без права вийти з поля бою: CNN опублікувала звіт розвідки про тактику ПВК "Вагнера"
Штурмують до останнього без права вийти з поля бою: CNN опублікувала звіт розвідки про тактику ПВК "Вагнера"
Замість Тимошенка призначити заступником керівника ОПУ можуть голову Київської ОВА Олексія Кулебу, – джерела
Замість Тимошенка призначити заступником керівника ОПУ можуть голову Київської ОВА Олексія Кулебу, – джерела
Як держава заборонятиме УПЦ МП: розбір законопроєкту  
Як держава заборонятиме УПЦ МП: розбір законопроєкту  
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
Як зійшла і закотилася зірка Кирила Тимошенка
Як зійшла і закотилася зірка Кирила Тимошенка
Президент надав чинності рішенню РНБО про заборону поїздок за кордон для держслужбовців
Президент надав чинності рішенню РНБО про заборону поїздок за кордон для держслужбовців
ГоловнаКультура

Історичний центр Одеси отримав статус пам’ятки ЮНЕСКО

Росія намагалась блокувати розгляд цього питання.

Історичний центр Одеси отримав статус пам’ятки ЮНЕСКО
Фото: Lb.ua

25 січня, під час 18-ї позачергової сесії, Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО прийняв рішення включити історичний центр міста Одеса до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко у своєму телеграм-каналі.

Розглядати це питання Комітет почав 24 січня, але представництво Росії намагалось заблокувати його та видалити з порядку денного. Через це розгляд довелось перенести на наступний день. 

МКІП ініціювало включення історичного центру Одеси до списку ЮНЕСКО в серпні 2022. У жовтні Україна передала на розгляд комітету номінаційне досьє “Історичний центр міста-порту Одеси”, яке наголошувало на паралельному розвитку морського порту та міського простору, спланованого як єдиний урбаністичний ансамбль, на унікальності мультикультурної міської спільноти, яка сформувалась протягом ХІХ ст., та на безперервності існування центра Одеси як окремого урбаністичного феномену. Розгляд досьє проходив за прискореною процедурою через загрозу російських обстрілів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також