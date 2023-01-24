У Києві пройде фестиваль “Тиждень ізраїльського кіно”

У столичному кінотеатрі “Жовтень” з 16 до 19 лютого триватиме фестиваль “Тиждень ізраїльського кіно”. Про це повідомила пресслужба кінокомпанії «Артхаус Трафік».

На фестивалі покажуть чотири знакові ізраїльські фільми, які номінувались на Премію Ізраїльської кіноакадемії та демонструвались на Хайфському кінофестивалі.

Подію відкриє воєнна драма “Образ перемоги” Аві Нешера, яка зображує реальні події часів Війни за Незалежність Ізраїлю. Сюжет картини розгортається довкола рейду озброєних формувань Єгипту на єврейську комуну Ніцанім.

Драма “Доброго ранку, сину” Шарона Бара-Зива відображає випробування з якими стикаються родини військових в Ізраїлі та в усьому світі. У центрі сюжету – тяжко поранений солдат перебуває на межі життя та смерті, а його родина, друзі та лікарі роблять усе для його одужання.

Комедія «Паризький бутік» Марко Кармєла – копродукція Ізраїлю та Франції. Фільм розповідає про пригоди та раптову дружбу двох жінок, юристки у відряджені та водійки таксі. У 2020 році фільм отримав шість номінацій на Премію Ізраїльської кіноакадемії.

«Аж осьде ми!» Ніра Бергмана — драма спільного виробництва Ізраїлю та Італії. Це стрічка про чоловіка, який присвятив своє життя сину з аутизмом. У 2020 році стрічку відібрали до офіційної програми Каннського фестивалю.

Фестиваль проводить Посольство Держави Ізраїль в Україні та кінокомпанія Артхаус Трафік. "Незламність — спільна риса народів Ізраїлю та України. (...) Україна вже 11 місяців стримує російську агресію, і життя, зокрема культурне, тут також не стає на паузу — навіть попри війну та відключення світла тривають кінофестивалі", – кажуть організатори.

“Тиждень ізраїльського кіно” проходитиме з 16 до 19 лютого в кінотеатрі “Жовтень” у Києві. Усі покази відбуватимуться мовою оригіналу з українськими субтитрами.

Нагадаємо, 27 січня “Молодість” покаже фільм до дня пам’яті жертв Голокосту. Показ відбудеться за підтримки Посольства Італійської Республіки в Києві та Італійського інституту культури в Україні.