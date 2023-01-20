«Дикий Захід Східної Європи» Павла Казаріна. Уривок із книги

20 січня - День Автономної Республіки Крим. І для мене це зайвий привід згадати про наш півострів.

Для кожного українця Крим – це особливе місце.

Для мене півострів ніколи не був курортом. Із Криму – моя мама та мій чоловік, тому я завжди сприймала півострів, як малу батьківщину.

Для мене Крим – це більше ніж територія чи адміністративна одиниця.

Для мене - це тисячолітня історія, культура, неповторні люди. І мені завжди хотілося, щоби про Крим говорили більше.

Зараз в Україні живе і працює багато авторів із Криму. Наприклад, Павло Казарін, який написав «Дикий Захід Східної Європи». Автор легко, змістовно та вичерпно говорить про складні політично-історичні перипетії. Це той випадок, коли читаєш книгу, і думаєш: “Ну дійсно, так воно і є, це ж очевидно, і як я міг не дійти до цього сам?”. А після прочитання шалено прагнеш поділитися з оточенням цією інформацією. Напевно так і працює «сарафанне радіо».

Цінність цієї книги підтверджують і нагороди, які вона вже зібрала: Премія у номінації Книга року ВВС - Есеїстика - 2022 та спеціальна відзнака Капітули "за майстерну колумністику та аналіз воєнного сьогодення" в межах премії імені Юрія Шевельова.

Павло Казарін підписав мені один з екземплярів книги словами “Дякую за цю книгу!”. Але це той випадок, коли це саме мені щиро хочеться подякувати авторові за написане!