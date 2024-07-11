Життєстійкість — нова валюта нашого часу

Тому я вирішила підсумувати найголовніше у темі життєстійкості і відповісти на питання як компаніям продовжувати якісно працювати попри все?

Нещодавно мене запитали, як компаніям виживати і якісно працювати у часи криз і трагедій. Я думаю про це вже давно, бо наше видавництво, як і інші українські бізнеси, зіштовхується з постійними викликами у вигляді карантину, війни та інших проблем.

Фото: Український інститут книги

Як вижити компанії в умовах криз?

У сучасних реаліях, щоб компанія могла вижити, вона має бути надзвичайно міцною. Це здатність функціонувати під час стресових періодів і швидко відновлюватися після ударів.

Життєстійкість стає новою валютою нашого часу, і ми можемо прокачувати її, як м'язи в спортзалі.

Вперше ми відчули на собі важливість життєстійкості під час пандемії коронавірусу. Це був період невизначеності та викликів, коли довелося адаптуватися до нових умов роботи. Ми були змушені швидко перевести всі процеси в онлайн-режим, забезпечити доступність технологій та зберегти продуктивність команди.

Відтоді наша компанія працює дистанційно. Цей формат має свої переваги і недоліки.

З одного боку, ми можемо залучати професіоналів з інших міст, навіть країн, що значно розширює наш кадровий потенціал. Дистанційна робота дозволяє зекономити час на дорогу до офісу, створити гнучкий графік і підтримувати баланс між роботою та особистим життям. Завдяки цьому ми змогли покращити якість життя наших співробітників і підвищити їх задоволення від роботи.

З іншого боку, дистанційна робота має і свої мінуси. Втрачається безпосередній контакт між співробітниками, що може впливати на командну динаміку та комунікацію. Спільна робота над проектами стає більш складною, оскільки необхідно постійно координуватися через онлайн-інструменти.

Тому онлайн-зустрічі стали для нас необхідністю, щоб підтримувати зв'язок і пам'ятати, з ким ми працюємо. Регулярні відеоконференції дозволяють зберігати відчуття команди, обговорювати поточні завдання і плани на майбутнє, а також вирішувати нагальні питання. Це допомагає підтримувати високу продуктивність і залученість співробітників до роботи.

Для ефективної роботи в дистанційному форматі ми використовуємо різноманітні онлайн-інструменти. Серед них – Zoom та google платформи для відеоконференцій, які дозволяють проводити зустрічі, наради та тренінги. Також ми активно використовуємо системи управління проектами, які допомагають організувати робочий процес і стежити за виконанням завдань.

Крім технічних аспектів, важливо також дбати про психологічний стан працівників. Компанії і її керівництву треба бути гнучкими та адаптивними. Важливо швидко реагувати на зміни, використовувати сучасні технології і підтримувати командний дух.

Життєстійкість – це здатність не лише витримувати удари, але й знаходити нові можливості для розвитку навіть у найскладніших умовах.

Основні виклики для компанії зараз:

1. Психологічний стан працівників

Робота над книжками потребує гармонії та любові, але у Харкові чи Україні в цілому постійна тривога і стрес сильно впливають на працівників. Психологічне здоров'я команди має бути пріоритетом, адже лише здоровий та задоволений працівник може створювати якісний продукт.

2. Нестача кадрів

Багато людей виїхали за кордон або переїхали в інші, більш безпечні міста України. Ця ситуація створює дефіцит кваліфікованих кадрів. Щоб подолати цей виклик, необхідно інвестувати в навчання та розвиток наявних співробітників, а також шукати нові таланти, утримувати наявних співробітників, займатись командоцтворенням. Ніколи раніше я настільки не вкладалася ємоційно і по часу, як під час Великої війни. .

3. Необхідність продукту

Книжки – це не їжа, яка завжди буде необхідна і легко продаватиметься. На жаль, книга знаходиться десь вгорі піраміди Маслоу і під час війни це особливо впливає на здатність та бажання покупця витратити гроші саме на книгу. Зміна економічних умов і пріоритетів споживачів може вплинути на попит на книжки. Тому важливо працювати над диверсифікацією продуктового портфеля, шукати нові ринки збуту і створювати унікальні видання, які задовольнятимуть потреби сучасних читачів. Розуміння ринкових трендів і тісний зв'язок з аудиторією допоможуть утримати позиції на ринку.

4. Проблеми з енергозабезпеченням

Часті відключення світла ускладнюють роботу і зʼвляється питання: коли ж тоді працювати? Для подолання цього виклику необхідно впроваджувати резервні джерела енергії, такі як генератори, акумулятори або сонячні панелі. Крім того, варто організувати робочий графік так, щоб максимально використовувати час, коли є електрика. Планування та гнучкість дозволять зменшити негативний вплив на робочий процес.

Як подолати ці виклики?

1. Дублювання ресурсів

В бізнесі одиниця – найгірша цифра. Коли є тільки один варіант або один працівник, це обмежує можливості компанії. Нам потрібні співробітники, які доповнюватимуть команду з різних сторін. Видавничий план на рік вперед стає нашою опорою та подушкою безпеки. Завдання керівника – балансувати між ефективністю та довготривалою стабільністю.

2. Диверсифікація ризиків

Ми маємо кілька редакцій (зараз їх дев'ять) і друкуємося на різних друкарнях. Ідеально мати багато складів по всій Україні, але це часто важко і невигідно, тому у нас лише один склад. Різні канали продажу – роздрібний В2С, оптовий B2B канал та інтернет-магазин – розширюють наші можливості. Такий підхід зменшує ризики і дозволяє більш гнучко реагувати на зміни звичок і можливостей покупця купувати товари.

3. Побудова команди команд

Рішення приймаються керівниками різних напрямків, що підвищує їх відповідальність і стимулює ріст. Хоча директивний стиль може бути швидшим, ми вирішили працювати разом, бо так усвідомлюються ризики і переваги. Це створює атмосферу співпраці і колективної відповідальності, де кожен відчуває свій внесок у спільну справу.

4. Гнучкість і адаптивність

Ми постійно еволюціонуємо методом спроб і помилок. Разом пропрацьовуємо помилки, аналізуємо їх і робимо висновки. Це дозволяє швидко адаптуватися до нових умов і знаходити оптимальні рішення для вирішення проблем.

5. Розуміння свого місця в світі

Ми усвідомлюємо, яку потребу суспільства ми закриваємо, відчуваємо настрій людей і знаємо тренди. Розуміння свого місця в екосистемі дозволяє нам бути більш чутливими до змін і швидко реагувати на нові виклики. Ми завжди відповідаємо собі на питання, які потреби можемо задовольнити своїми продуктами.

Важливо постійно вдосконалюватися, працювати над помилками та розуміти потреби свого ринку. Тільки так можна забезпечити стабільний розвиток і подолати будь-які виклики.

Питання інвестицій

Чи варто інвестувати у важкі часи? Однозначно так. Інвестиції допомагають подолати стрес і непевність, дають усвідомлення стабільності. Під час війни ми відкрили п'ять книжкових магазинів і збільшили кількість тайтлів.

У середньому, видавництво "Віват" видає півтори книжки щодня.

Ми також інвестуємо в навчання співробітників, що дозволяє нам жити повноцінним робочим життям.

Сила партнерства і допомоги

Партнерство між бізнесами допомагає підвищувати життєстійкість. Наприклад, "Нова Пошта" надала нам місяць безкоштовних відправок після трагедії на "Фактор-Друці". Це була цінна і помічна допомога.

Також партнерство з громадськими організаціями та бізнес-спільнотами, такими як Aspen і СЕО-клуб, BOARD спільнота - дає підтримку і можливість порадитися. А волонтерська допомога підвищує рівень життєстійкості як людини, так і всієї організації. І ще - взаємовідносини між партнерами. Мені пощастило з партнером і співвласником Вівату — Сергієм Яковичем Політучим. Вважаю, що у нас спільні цінності, що є базисом для роботи. Насправді це дійсно круто: мати ментора і партнера в одній особі.

Коли допомагаєш іншим, відчуваєш себе потрібним і живим.

Життєстійкість організації під час кризи базується на інтеграції різних аспектів її діяльності – від гнучкості та адаптивності до ефективного управління ризиками, підтримки культури та взаємодії з зовнішнім середовищем. Тільки так організація може не лише вижити, а й вийти з кризи ще сильнішою та більш конкурентоспроможною.