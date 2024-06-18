Зеленський підписав закон про субсидії книгарням і сертифікати для придбання книжок для молоді

Сертифікат 18-річні українці зможуть отримати вже з цього року.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про впровадження сертифікатів для молоді на купівлю книг та відшкодування книгарням за оренду.

Відповідні дані зазначили на сайті Верховної Ради. Парламент ухвалив цей документ 22 травня.

Згідно з ним, 18-річні українці вже цього року отримають сертифікати на купівлю книжок вартістю 908 гривень. Після припинення воєнного стану купити книжки за сертифікати зможуть і для малюків – їх видаватимуть одному з батьків новонародженого. Використати сертифікат можна буде протягом року.

Народна депутатка Євгенія Кравчук у Facebook пояснила, що сертифікат генеруватиметься у дії для тих українців, яким із 1 січня 2024 цього року виповнилося або виповниться 18 років. Очікується, що завдяки цим коштам видавництва отримають змогу надрукувати 1,5-2 млн примірників.

Окрім того, закон передбачає державну субсидію для книгарень для відшкодування витрат на оренду майна. Однак механізм іще потребує уточнень.

Закон набуде чинності з дня, наступного за днем його публікації.