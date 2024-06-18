Зеленський підписав Закон про єдину роумінгову зону з ЄС

Україна приєдується до спільної роумінгової зони із ЄС. Українці зможуть отримати послуги роумінгу у країнах Євросоюзу у режимі "Роумінг як вдома" (RLAH). Також перевагами спільної роумінгової зони зможуть скористатись і користувачі європейських операторів, які подорожують в Україну.
Як інформує пресслужба Верховної Ради, президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм законодавства Європейського Союзу з питань роумінгу". Цей закон Верховна Рада України прийняла в другому читанні та в цілому 22 травня.
Документ прийняли на виконання однієї з умов євроінтеграції України в сфері електронних комунікацій. Він забезпечує приєднання України до спільної роумінгової зони Україна - ЄС та отримання українцями послуг роумінгу у країнах ЄС у режимі "Роумінг як вдома" (RLAH).
RLAH – це послуга, яка означає, що під час подорожей в ЄС дзвінки, SMS та передача даних включені у домашній пакет послуг, відповідно послуги роумінгу надаються без додаткової плати. Також перевагами спільної роумінгової зони зможуть скористатись і користувачі європейських операторів, які подорожують в Україну.
Як йдеться у повідомленні, завдяки цьому Закону суттєво покращиться інвестиційний клімат для бізнесу у сфері електронних комунікацій.
"Вітчизняні суб’єкти господарювання отримають високий ступінь довіри, працюючи за єдиними правилами з європейськими партнерами відповідно до законодавства ЄС. А ще він забезпечує ефективне співробітництво з Органом європейських регуляторів електронних комунікацій (BEREC) та виконання умов для отримання Україною режиму внутрішнього ринку з ЄС у сфері електронних комунікацій", – наголосили у пресслужбі.
Віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що тепер відповідне рішення має схвалити ЄС, після чого країна почне переговори про вступ в єдину роумінгову зону.
"До цього жодна з країн поза межами ЄС не доєднувалась до політики Roam like at home", – повідомив він.
- У квітні минулого року Рада ЄС дала “зелене світло” мобільному роумінгу з Україною.
- Тоді ж Михайло Федоров повідомив, при приєднання України до спільної роумінгової зони ціни на дзвінки близьким у Європі для українців знизяться. Оператори не списуватимуть по 30 гривень за хвилину розмови. Не треба буде й змінювати SIM-картки під час поїздок Європою. Крім цього, права споживачів будуть захищені за правилами ЄС.
- Перед цим, ще у вересні 2022 року про можливість приєднання України до роумінгу ЄС заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.