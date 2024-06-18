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Зеленський підписав Закон про єдину роумінгову зону з ЄС

Документ забезпечує приєднання України до спільної роумінгової зони Україна - ЄС та отримання українцями послуг роумінгу у країнах ЄС у режимі "Роумінг як вдома".

Зеленський підписав Закон про єдину роумінгову зону з ЄС
Мобільний телефон. Фото ілюстративне
Фото: tsn.ua

Україна приєдується до спільної роумінгової зони із ЄС. Українці зможуть отримати послуги роумінгу у країнах Євросоюзу у режимі "Роумінг як вдома" (RLAH). Також перевагами спільної роумінгової зони зможуть скористатись і користувачі європейських операторів, які подорожують в Україну.

Як інформує пресслужба Верховної Ради, президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм законодавства Європейського Союзу з питань роумінгу". Цей закон Верховна Рада України прийняла в другому читанні та в цілому 22 травня.

Документ прийняли на виконання однієї з умов євроінтеграції України в сфері електронних комунікацій. Він забезпечує приєднання України до спільної роумінгової зони Україна - ЄС та отримання українцями послуг роумінгу у країнах ЄС у режимі "Роумінг як вдома" (RLAH).

RLAH – це послуга, яка означає, що під час подорожей в ЄС дзвінки, SMS та передача даних включені у домашній пакет послуг, відповідно послуги роумінгу надаються без додаткової плати. Також перевагами спільної роумінгової зони зможуть скористатись і користувачі європейських операторів, які подорожують в Україну.

Як йдеться у повідомленні, завдяки цьому Закону суттєво покращиться інвестиційний клімат для бізнесу у сфері електронних комунікацій. 

"Вітчизняні суб’єкти господарювання отримають високий ступінь довіри, працюючи за єдиними правилами з європейськими партнерами відповідно до законодавства ЄС. А ще він забезпечує ефективне співробітництво з Органом європейських регуляторів електронних комунікацій (BEREC) та виконання умов для отримання Україною режиму внутрішнього ринку з ЄС у сфері електронних комунікацій", – наголосили у пресслужбі. 

Віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що тепер відповідне рішення має схвалити ЄС, після чого країна почне переговори про вступ в єдину роумінгову зону. 

"До цього жодна з країн поза межами ЄС не доєднувалась до політики Roam like at home", – повідомив він. 

  • У квітні минулого року Рада ЄС дала “зелене світло” мобільному роумінгу з Україною.
  • Тоді ж Михайло Федоров повідомив, при приєднання України до спільної роумінгової зони ціни на дзвінки близьким у Європі для українців знизяться. Оператори не списуватимуть по 30 гривень за хвилину розмови. Не треба буде й змінювати SIM-картки під час поїздок Європою. Крім цього, права споживачів будуть захищені за правилами ЄС.
  • Перед цим, ще у вересні 2022 року про можливість приєднання України до роумінгу ЄС заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. 
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