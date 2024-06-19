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Сили оборони за добу ліквідували 1130 російських окупантів і 48 ворожих артсистем

Загалом Росія вже втратила в Україні 529 750 військових.

Сили оборони за добу ліквідували 1130 російських окупантів і 48 ворожих артсистем
Знищення окупантів
Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1130 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 530 000 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 529750 (+1130) 
  • танків ‒ 7984 (+10) 
  • бойових броньованих машин ‒ 15319 (+12) 
  • артилерійських систем – 14007 (+48)  
  • РСЗВ – 1104 (+0)  
  • засоби ППО  ‒ 857 (+4)  
  • літаків – 359 (+0) 
  • гелікоптерів – 326 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11221 (+34) 
  • крилаті ракети ‒ 2297 (+0) 
  • кораблі / катери  ‒ 28 (+0) 
  • підводні човни - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19078 (+47) 
  • спеціальна техніка ‒ 2351 (+7).

Дані уточнюються.

Як раніше повідомлялося, за минулий тиждень, з 10 по 16 червня, Росія втратила в Україні 7750 окупантів і 1244 одиниці озброєння та військової техніки. Також бійці ЗСУ збили два російські літаки.

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