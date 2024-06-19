Сили оборони за добу ліквідували 1130 російських окупантів і 48 ворожих артсистем

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1130 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 530 000 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 529750 (+1130)

танків ‒ 7984 (+10)

бойових броньованих машин ‒ 15319 (+12)

артилерійських систем – 14007 (+48)

РСЗВ – 1104 (+0)

засоби ППО ‒ 857 (+4)

літаків – 359 (+0)

гелікоптерів – 326 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11221 (+34)

крилаті ракети ‒ 2297 (+0)

кораблі / катери ‒ 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 19078 (+47)

спеціальна техніка ‒ 2351 (+7).

Дані уточнюються.

Як раніше повідомлялося, за минулий тиждень, з 10 по 16 червня, Росія втратила в Україні 7750 окупантів і 1244 одиниці озброєння та військової техніки. Також бійці ЗСУ збили два російські літаки.