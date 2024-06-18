Росіяни поранили мирного мешканця Харківщини

Зранку 18 червня російські окупанти обстріляли с. Курилівка Куп’янського району Харківської області.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
Внаслідок обстрілу 47-річний чоловік, який знаходився на вулиці, отримав вибухове поранення.
Постраждалого з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. Також обстрілом пошкоджені приватні домоволодіння.
Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
- Російські війська завдали авіаудару по селищу Слатиному Дергачівської громади Харківської області. Унаслідок удару постраждала 51-річна місцева мешканка.