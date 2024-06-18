Росіяни поранили мирного мешканця Харківщини

Також обстрілом пошкоджені приватні домоволодіння.

LB.ua в Google News

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Зранку 18 червня російські окупанти обстріляли с. Курилівка Куп’янського району Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Внаслідок обстрілу 47-річний чоловік, який знаходився на вулиці, отримав вибухове поранення.

Постраждалого з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. Також обстрілом пошкоджені приватні домоволодіння.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.