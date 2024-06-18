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В Києві не відключають від мережі під час дії графіків 4% багатоповерхівок

Зараз від світла не відключають 510 багатоповерхівок.

В Києві не відключають від мережі під час дії графіків 4% багатоповерхівок
Вимкнення електроенергії в Києві, 1 червня 2024
Фото: EPA/UPG

Кількість столичних багатоповерхівок, які не відключаються від мережі під час дії графіків, зменшилась втричі, і складає 4% від загальної кількості.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК Київські електромережі.

“Разом з місцевою владою ми провели велику технічну роботу з оптимізації схеми живлення критичної інфраструктури, і створили нові схеми постачання світла для житлових будинків. Це забезпечує справедливі та рівні умови електропостачання для всіх киян”, - запевнили в ДТЕК.

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У жовтні 2022 року багатоповерхівки, що знаходилися на одних лініях з лікарнями та іншими критичними об'єктами, не відключалися. 

Тоді таких будинків було 1 497, або 12% від загальної кількості. Тепер таких будинків 510, або ж 4%.

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