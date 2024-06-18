В Києві не відключають від мережі під час дії графіків 4% багатоповерхівок

Кількість столичних багатоповерхівок, які не відключаються від мережі під час дії графіків, зменшилась втричі, і складає 4% від загальної кількості.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК Київські електромережі.
“Разом з місцевою владою ми провели велику технічну роботу з оптимізації схеми живлення критичної інфраструктури, і створили нові схеми постачання світла для житлових будинків. Це забезпечує справедливі та рівні умови електропостачання для всіх киян”, - запевнили в ДТЕК.
У жовтні 2022 року багатоповерхівки, що знаходилися на одних лініях з лікарнями та іншими критичними об'єктами, не відключалися.
Тоді таких будинків було 1 497, або 12% від загальної кількості. Тепер таких будинків 510, або ж 4%.
- Завтра, 19 червня, в усіх регіонах України з 00:00 до 24:00 застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії.