В Києві не відключають від мережі під час дії графіків 4% багатоповерхівок

Зараз від світла не відключають 510 багатоповерхівок.

Кількість столичних багатоповерхівок, які не відключаються від мережі під час дії графіків, зменшилась втричі, і складає 4% від загальної кількості.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК Київські електромережі.

“Разом з місцевою владою ми провели велику технічну роботу з оптимізації схеми живлення критичної інфраструктури, і створили нові схеми постачання світла для житлових будинків. Це забезпечує справедливі та рівні умови електропостачання для всіх киян”, - запевнили в ДТЕК.

У жовтні 2022 року багатоповерхівки, що знаходилися на одних лініях з лікарнями та іншими критичними об'єктами, не відключалися.

Тоді таких будинків було 1 497, або 12% від загальної кількості. Тепер таких будинків 510, або ж 4%.