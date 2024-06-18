Завтра по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень, — Укренерго

Завтра, 19 червня, в усіх регіонах України з 00:00 до 24:00 застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії.
Про це повідомили в Укренерго.
"Причина – прогнозоване зростання споживання через більш спекотну погоду", – пояснили в компанії.
Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.
- Минулого тижня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попередив, що з 17 червня ситуація в українській енергосистемі буде відчутно складнішою, а в середині двадцятих чисел очікують на додатковий крок зниження потужності на АЕС. Це пов’язано з ремонтною кампанією.