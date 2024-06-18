Завтра по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень, — Укренерго

Графіки діятимуть з 00:00 до 24:00.

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Завтра, 19 червня, в усіх регіонах України з 00:00 до 24:00 застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомили в Укренерго.

"Причина – прогнозоване зростання споживання через більш спекотну погоду", – пояснили в компанії.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.