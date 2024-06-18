Україна очікує надходження 1,9 млрд євро в межах програми Ukraine Facility, — Шмигаль

Від початку року Україна вже залучила 11,8 млрд доларів зовнішнього фінансування.

Від початку року Україна залучила 11,8 млрд доларів зовнішнього фінансування, цього місяця очікується надходження 1,9 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Вже цього місяця очікуємо надходження 1,9 мільярда євро в межах програми Ukraine Facility. Після затвердження Виконавчою радою МВФ четвертого перегляду програми розширеного фінансування очікуємо ще 2,2 мільярда доларів", — повідомив глава уряду.

Він додав, що загалом від початку року Україна вже залучила 11,8 млрд доларів зовнішнього фінансування.

"Розраховуємо, що подальша підтримка буде прогнозованою та стабільною", — додав він.

Ukraine Facility