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Україна очікує надходження 1,9 млрд євро в межах програми Ukraine Facility, — Шмигаль

Від початку року Україна вже залучила 11,8 млрд доларів зовнішнього фінансування.

Україна очікує надходження 1,9 млрд євро в межах програми Ukraine Facility, — Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: Кабмін

Від початку року Україна залучила 11,8 млрд доларів зовнішнього фінансування, цього місяця очікується надходження 1,9 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Вже цього місяця очікуємо надходження 1,9 мільярда євро в межах програми Ukraine Facility. Після затвердження Виконавчою радою МВФ четвертого перегляду програми розширеного фінансування очікуємо ще 2,2 мільярда доларів", — повідомив глава уряду.

Він додав, що загалом від початку року Україна вже залучила 11,8 млрд доларів зовнішнього фінансування.

"Розраховуємо, що подальша підтримка буде прогнозованою та стабільною", — додав він.

Ukraine Facility

  • 22 травня Україна та ЄС підписали Рамкову угоду для фінансування в межах програми Ukraine Facility. Відповідно до Угоди Україна зобов'язується забезпечити прозорість та контроль щодо використання коштів наданих в межах Ukraine Facility.
  • Програма Ukraine Facility передбачає виділення Україні Євросоюзом 50 млрд євро на чотири роки.
  • У травні Кабмін схвалив план для програми Ukraine Facility. План містить структурні реформи, зокрема в держуправлінні, енергетиці та аграрній галузі.
  • 1 лютого рішення про надання 50 млрд євро Україні прийняли на засіданні Євроради. Кошти надходитимуть до України протягом чотирьох років. На основі щорічного звіту Комісії про реалізацію Механізму для України Європейська Рада щороку проводитиме дебати щодо Механізму з метою надання вказівок.
  • Програма Ukraine Facility Європейського Союзу передбачає надання Україні 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років. З цієї суми 39 млрд євро будуть спрямовані до державного бюджету для посилення макрофінансової стабільності.
  • У рамках програми також передбачений спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, обсяг якого становитиме 8 млрд євро. Фінансування в рамках цього інструменту зможуть отримати інвестори через ЄБРР, ЄІБ та інші міжнародні інституції. Очікується, що реалізація проєктів в межах цього інструменту дозволить залучити додаткові 30 млрд євро інвестицій.
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