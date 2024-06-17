Україна консультується із власниками єврооблігацій про умови реструктуризації євробондів

Досягнути домовленості з інвесторами щодо умов реструктуризації хочуть до 1 серпня цього року.

17 червня український уряд повідомив, що з 3 по 14 червня наша держава проводила закриті зустрічі з представниками Комітету власників єврооблігацій, до складу якого входять великі інституційні та інші довгострокові інвестори, які володіють близько 20 % єврооблігацій України.

Як розповіли у Міністерстві фінансів, мета зустрічей - обговорення умов реструктуризації тринадцяти серій єврооблігацій, що має відбутись до 1 серпня цього року. Також збирають відгуки від ринку і погоджують структуру, задовільну для всіх сторін, що дозволила б Україні досягти боргової стійкості відповідно до вимог Програми МВФ. Ці умови запропоновані на основі базового макроекономічного сценарію Міжнародного валютного фонду.

Міністр фінансів Сергій Марченко підкреслив, що вчасна реструктуризація боргу є важливою частиною підтримки партнерів.

"Україна проводила консультації з інвесторами на постійній основі з початку неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії... Ми врахували відгуки інвесторів і ринку та підготували конструктивну й інноваційну пропозицію, яка, на наш погляд, є прийнятною для всіх сторін. Нашу пропозицію підтримують МВФ та офіційні кредитори", - розповів Марченко.

Наразі Київ наближається до дати закінчення відстрочки платежів за єврооблігаціями, тому необхідно спонукати власників єврооблігацій до продовження конструктивних переговорів. Глава Мінфіну зазначив, що їхні пропозиції мають відображати більш значне зменшення боргу відповідно до параметрів МВФ і поточної макрофінансової ситуації в Україні.

Пропозиція України полягає в обміні всіх тринадцяти серій єврооблігацій на один із двох варіантів:

на серію інструментів з фіксованим доходом (прості облігації) та державні деривативні інструменти (варіант 1),на серію простих облігацій (варіант 2).

У Мінфіні пояснили, що деривативні інструменти з варіанта 1 конвертують у прості облігації з фіксованою дохідністю у 2027 році, номінальна вартість яких залежатиме від показників податкових надходжень України та досягнення показників зростання ВВП згідно з базовим прогнозом МВФ. Обидва варіанти у пропозиції реструктуризації боргу України передбачають номінальне зниження боргу від 25 % до 60 % залежно від темпів відновлення країни протягом періоду дії Програми МВФ.

За інформацією відомства, протягом наступних тижнів Кабмін проведе консультації з власниками єврооблігацій за межами Комітету власників єврооблігацій та збере відгуки від ширшої спільноти інвесторів щодо структури угоди та інструментів.

Досягнути домовленості з інвесторами щодо умов реструктуризації очікують до 1 серпня цього року.