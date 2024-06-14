Дозволи на встановлення МАФів у Києві продаватимуть на "Prozorro.Продажі"

Депутати Київради проголосували за рішення, яке встановлює прозорі правила в роботі МАФів та дозволяє купувати право на торгівлі за допомогою системи "Prozorro.Продажі".

Про це повідомив депутат Київради Дмитро Білоцерковець.

"Вчора Київська міська рада виправила помилки минулих скликань та ухвалила проєкт рішення, відповідно до якого право на торгівлю в МАФах визначатиметься на електронному аукціоні", - написав він у фейсбуці.

Білоцерковець зазначив, що нові правила позбавлять малий бізнес необхідності працювати через посередників.

Депутат також повідомив, що зараз переважна більшість МАФів в столиці належить великим мережевикам, а малий бізнес "потрапив до них у кабалу".