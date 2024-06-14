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Дозволи на встановлення МАФів у Києві продаватимуть на "Prozorro.Продажі"

Нові правила позбавлять малий бізнес необхідності працювати через посередників.

Дозволи на встановлення МАФів у Києві продаватимуть на "Prozorro.Продажі"
МАФи, архівне фото
Фото: Макс Требухов

Депутати Київради проголосували за рішення, яке встановлює прозорі правила в роботі МАФів та дозволяє купувати право на торгівлі за допомогою системи "Prozorro.Продажі".

Про це повідомив депутат Київради Дмитро Білоцерковець.

"Вчора Київська міська рада виправила помилки минулих скликань та ухвалила проєкт рішення, відповідно до якого право на торгівлю в МАФах визначатиметься на електронному аукціоні", - написав він у фейсбуці.

Білоцерковець зазначив, що нові правила позбавлять малий бізнес необхідності працювати через посередників.

Депутат також повідомив, що зараз переважна більшість МАФів в столиці належить великим мережевикам, а малий бізнес "потрапив до них у кабалу".

  • Відповідно до чинного українського законодавства, самовільне встановлення тимчасових споруд знаходиться під забороною. Для розміщення їх на відповідній ділянці треба отримати відповідний дозвіл від органів міської влади.
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