В Україні запрацювала нова свердловина, що дає 280 тисяч кубометрів газу на добу

АТ «Укргазвидобування» запустило високопродуктивну свердловину з дебітом 280 тисяч кубометрів газу та 120 тонн газового конденсату на добу.

Про це повідомила Група Нафтогаз.

Нову свердловину заклали як розвідувальну, аби провести дослідження перспективних покладів газоконденсатного родовища. Її глибина становить 3 км 200 м. Наразі ресурси родовища оцінені на рівні близько 1 млрд куб. м газу.

Очільник Укргазвидобування Олег Толмачев сказав, що ця свердловина - одна з найперспективніших в активах компанії.

Керівник Групи Нафтогз Олексій Чернишов зазначив, що газ із нових свердловин закачують у підземні газосховища і що темпи закачування перевищують минулорічні показники.