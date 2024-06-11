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Нафтогаз отримає грант від Європейського інвестбанку для розробки стратегії декарбонізації

У ЄС існують чіткі вимоги і стандарти до викидів під час процесів видобутку, зберігання та транспортування газу й нафти.

Нафтогаз отримає грант від Європейського інвестбанку для розробки стратегії декарбонізації
Тереза Червінська і Олексій Чернишов. Підписання угоди між Нафтогазом і ЄІБ
Фото: Група Нафтогаз

Європейський інвестиційний банк надасть грант технічної допомоги для розробки стратегії декарбонізації Групи Нафтогаз.

Про це йдеться на сайті Нафтогазу.

Угоду підписали під час Конференції з питань відновлення України у Берліні голова правління Олексій Чернишов і віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська. 

Чернишов зазначив, що співпраця з ЄС напряму залежить від того, наскільки Україна буде відповідально підходити до викидів під час процесів видобутку, зберігання та транспортування газу й нафти, оскільки для цього існують чіткі стандарти та вимоги.

Інвестиції у різноманітні енергетичні проєкти, як-от сонячну і вітроенергетику, біометан та інші «зелені» ініціативи, Нафтогаз зможе підвищити енергетичну стійкість. 

"Диверсифікація енергетичних ресурсів забезпечить буфер проти ринкових коливань та ризиків, пов'язаних з війною, а також підтримає сталий розвиток та трансформацію енергетичного сектору України", – сказав Чернишов.

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