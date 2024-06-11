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Світовий банк із донорами і партнерами зібрали на підтримку України $42 млрд

У вигляді траншів наша держава отримала вже $38 млрд.

Світовий банк із донорами і партнерами зібрали на підтримку України $42 млрд
Анна Б'єрде
Фото: kmu.gov.ua

Світовий банк із партнерами й донорами мобілізував на підтримку України $42 млрд у межах ініціативи PEACE.

Про це повідомила керуюча директорка з операційної діяльності Світового банку Анна Б’єрде на Конференції з відновлення України в Берліні, передає "Укрінформ".

Із згаданої суми України отримала у вигляді траншів уже $38 млрд.

Б’єрде сказала, що Світовий банк вважає своїм головним завданням підтримувати функціонування українського уряду, щоб в умовах війни держава продовжувала надавати громадянам державні послуги.

"Разом із українським урядом ми заснували платформу PEACE, яка займається підтримкою бюджету України, аби держава могла виконувати свої основні функції – чи то буде зарплата вчителям, видатки на охорону здоров’я, соціальну сферу, допомогу внутрішньо переміщеним особам тощо", - зазначила керуюча директорка.

Світовий банк, за її словами, фінансує 10 категорій бюджетних статей, а також допомагає Києву залучати інвестиції у різні сектори, оцінювати збитки від російської агресії (йдеться вже про понад 486 мільярдів доларів) і прогнозувати перспективи української економіки.

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