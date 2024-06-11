Україна отримає 100 млн євро від БРРЄ на компенсації за знищене через війну житло

Залучені кошти реалізовуватимуть у вигляді сертифікатів на придбання житла.

Сьогодні, 11 червня на полях Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC2024) міністр фінансів України Сергій Марченко та керівник Банку розвитку Ради Європи Карло Монтічеллі підписали Угоду щодо надання Україні позики обсягом 100 млн євро в рамках проєкту "НОМЕ. Компенсація за знищене житло".

Про це інформує міністерство фінансів України.

Проєкт HOME реалізовуватиметься по всій підконтрольній території України. Залучені кошти спрямують на житлові сертифікати, завдяки яким кінцеві бенефіціари, у тому числі учасники бойових дій, інваліди та багатодітні сім'ї, отримають компенсацію за знищене внаслідок бойових дій та терористичних атак РФ житло.

"Повномасштабна війна росії завдала житловому сектору України збитків на понад 50 млрд доларів США. Проєкт HOME допоможе постраждалим громадянам якнайшвидше повернутися до комфортного життя" – прокоментував Сергій Марченко.

Керівник БРРЄ Карло Монтічеллі зазначив, що банк планує довгострокову співпрацю з Україною.

"Як провідний соціальний банк Європи, БРРЄ має намір підтримувати довгостроковий соціальний розвиток та соціальну цілісність України, а також її відновлення та реконструкцію. Розраховуємо продовжувати працювати над визначеними Урядом України пріоритетами, використовуючи нашу експертну підтримку, досвід та ресурси на благо українського народу", – заявив він.

Проєкт впроваджується у межах послуги “єВідновлення”, а також згідно з чинним законодавством.

Громадяни можуть формувати запити та в результаті отримувати сертифікати на компенсацію за пошкоджене майно. Процес перевірки заяв, а також відбору запитів здійснює спеціальна Державна комісія з компенсації. Відслідкувати перебіг розгляду справи можна буде у мобільному застосунку Дія.

У червні 2023 року Україна завершила процес вступу та стала 43-ю країною-членом Банку розвитку Ради Європи.