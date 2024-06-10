Польща, Естонія, Латвія й Литва візьмуть участь у відбудові України, — Стефанчук

11 червня на Саміті голів парламентів Польщі, Литви, Латвії та Естонії також обговорять питання про запрошення України до ЄС та НАТО.

11 червня на Саміті голів парламентів Польщі, Литви, Латвії та Естонії також обговорять питання про запрошення України до ЄС та НАТО.

Про це спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив на брифінгу під час робочого візиту до Республіки Польща, передає кореспондент LB.ua.

“Нині вкрай важливим є зняття будь-яких обмежень на використання для стримування агресора наданої нам партнерами зброї, а також захист нашого повітряного простору шляхом надання Україні авіації й систем ППО”, — сказав Руслан Стефанчук.

Окрім того, спікер парламенту зазначив, що важливою залишається допомога у відновленні цивільної енергетичної інфраструктури України, знищення якої є метою ворога.

Голова ВРУ анонсував, що під час Саміту голів парламентів Польщі, Литви, Латвії та Естонії 11 червня йтиметься й про проєкти з відбудови України, частина з яких вже розпочалася.

“У відбудові України обов’язково мають брати участь Польща, Естонія, Латвія й Литва”, — підкреслив він.

Також Стефанчук зазначив, що сторони обговорять європейський і євроатлантичний порядок денний, в якому для України сьогодні головним питанням є якнайшвидший початок переговорів про вступ до ЄС й запрошення до членства у НАТО.

Під час спілкування зі ЗМІ, спікер Верховної Ради України нагадав, що 15-16 червня у Швейцарії відбудеться Саміт миру, що збере світових лідерів, які прагнуть якнайшвидшого повернення в Україну “справедливого й тривалого миру”.