Макрон підтримує кондидатуру Каї Каллас на пост глави дипломатії ЄС — Politico

Президент Франції Емманюель Макрон підтримав кандидатуру Прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас на пост глави дипломатії ЄС. Очільниця естонського уряду відома своєю жорсткою антиросійською позицією, пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

За інформацією трьох французьких посадовців, обізнаних з переговорами щодо майбутнього глави диплматії ЄС, підтвердили виданню, що офіс Емманюеля Макрона придивляється до кандидатури Каллас як до наступниці Борреля.

Водночас, за інформацією джерел Politico, президент Франції тримає варіанти відкритими.

"Між Макроном і Каллас є хороше взаєморозуміння, вона користується популярністю, і вони мають схожі точки зору", – сказав помічник з політичної ліберальної групи "Оновити Європу".

"Вона явно розглядається як сильна особистість групи "Оновити Європу". Вона є сильним голосом, який має вплив за межами своєї країни", – додав співрозмовник видання.

Один з високопоставлених східноєвропейських посадовців також сказав, що є підтвердження від естонських колег про те, що Макрон віддає перевагу Каллас.

"Вони сказали, що Макрон кивнув головою на початку цього року", – сказав посадовець.

Однак затвердження Каллас не є гарантованим. Члени ЄС, віддалені від Росії, не довіряють критичній риториці Балтійського регіону щодо Росії. У декого існують побоювання, що Каллас зосередиться виключно на Росії і не звертатиме уваги на решту світу.

"Я розумію логіку призначення східного європейця на високу посаду", – сказав один південноєвропейський дипломат. Але, за його словами, "нам потрібен хтось, хто говорить також про Африку або Південну Америку, а не тільки про Росію".