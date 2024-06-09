Байден і Макрон сподіваються, що країни G7 підтримають фонд на $50 млрд для України

На думку Макрона, майбутній Глобальний саміт миру у Швейцарії є "критичним етапом".

Президент Франції Емманюель Макрон та лідер США Джо Байден під час спільної пресконференції в Парижі висловили сподвання, що всі країни G7 під час червневого саміту погодять Україні фонд на $50 млрд, пише LIGA.net.

За словами Емманюеля Макрона, обидва президенти сподіваються, що всі країни-члени G7 погодяться на $50 млрд фонду солідарності для України.

Також президент Франції назвав "критичним етапом" майбутній Глобальний саміт миру у Швейцарії.

"Що стосується українського питання, то, як я вже казав, ми сходимося у поглядах: повага до міжнародного права, свобода народів визначати своє майбутнє до самовизначення. І дякую, що ви на боці Європи", – зазначив французький лідер президентові США.

Ці 50 млрд доларів будуть отримані з прибутку від заморожених російських активів (близько $280 млрд), країни G7 зійшлися стосовно цього, заявляла агенція Bloomberg наприкінці травня. Остаточне рішення ухвалять під час зустрічі 13-15 червня.