Чому Mirage 2000 потрібні Україні

Чому у випадку Швеції відмова від передачі Gripen на користь літаків ДРЛC — це непогано, а у випадку Франції “Міраж” не є “зоопарком”?
Тут є нюанси.
Головне, що Франція виробляє своє озброєння, а під “Гріпени” інтегрують що завгодно — від “Ірисів” до AIM-120.
Тобто, передача “Грипенів” — це навантаження на арсенали третіх країн. Або ж Швеція повинна розщедритися та підчистити свої запаси засобів доставки.
Звісно тут шведські можливості далекі від французьких.
Поки що ми не знаємо, які саме машини передають. А різниця може бути відчутною.
Бо Mirage 2000-5 має півдюжини версій, що дуже відрізняються одна від одної.
Там і різні формати тактичного зв'язку, включаючи Link 16, що дозволяє працювати в єдиному цифровому полі з розрахунками Patriot; і суто протикорабельні варіанти; і ті, що модернізували від версії для завоювання переваги в повітрі.
Причому, будь-який варіант має сенс у нашому випадку.
Ланка бортів Мк2 для чергування з ПКР Exocet та станціями розвідки на користь флоту?
Зараз жодних протикорабельних засобів доставки повітряного базування у нас немає.
Я дуже сумніваюся, що у поточних умовах, коли ми полюємо за окремими катерами та буксирами Москва насмілиться на десантні операції, але сама можливість вдарити “Екзосетами” — це добре.
Mirage 2000-5F, які робили для повітряної поліції теж мають свою нішу.
Хоч медіа і пишуть про модернізований радар, але по факту там 130-140 км. дальності для цілі на кшталт “винищувач”, сучасні російські літаки бачать далі.
Проблеми недостатньої дальності ракет також існують — у MICA-EM це навряд чи більше 50 км.
Тобто, якщо врахувати, що звичайні патрульні пари летять не на ЛБЗ, “Міражі” навряд чи дотягнуться до метальників КАБів.
Тобто, ідеально було б Mirage 2000-5F застосовувати як літак ППО — перехоплення крилатих ракет, дронів-камікадзе та розвідників, патруль на узбережжі, де вони можуть побачити катери.
Але основний плюс — у Франції своя лінійка боєприпасів для авіації.
Крилаті ракети SCALP вони однозначно перезапустять у виробництво, кориговані HAMMER вже перезапустили, ПКР Exocet block 3 є в запасах і вона літає на 180 км, MICA є в запасах.
Що ми маємо? Арсенали США та запаси ЄС не будуть під тиском — чисто ініціатива Парижа.
Цілком можливо, що ми спостерігаємо конкуренцію між Берліном, Лондоном і Парижем щодо випробування власних озброєнь війною в Україні.
Наприклад, машини з маркуванням D отримують Mid-Life Update і ще десяток-півтора років нестимуть службу в самій Франції, та й Mirage 2000-5F прямо зараз чергують над Францією і в рамках повітряної поліції в країнах-неофітах Альянсу.
Чому би їм і не подивитись, як вони працюватимуть по ймовірному супротивнику?
Головний момент — Франція має запасні двигуни, запаси ЗІП, готова навчати наших пілотів.
Крім того, не варто забувати, що грецькі “Міражі 2000-5” штатно несуть “Скальпи”.
Тобто це літак широкої спеціалізації — і як ППО, і як ударник, який працює по землі, і як борт проти кораблів.
Вже є новини, що триває навчання наших льотчиків для переданих коаліцією F-16. Ось тільки українці навчаються на основному навчальному літаку Парижа – Альфа Джеті.
Тобто є база, є пілоти інструктори і вже триває навчання, яке лише необхідно масштабувати.
Літак не новий, але порівнювати цю модернізацію 1999 року з МІГ-29 дещо дивно.
У французів і нашоломний приціл, і контейнери РЕБ, та й порівнювати електроніку 1990-х років з пізньою радянською — специфічне заняття.
Основний бонус для України — арсенали Франції та їхні “Скальпи”, а також керовані бомби.
Мати можливість збивати Су-35 у можливих догфайтах добре, але завдавати вогневий вплив по російських штурмових бригадах в умовній районній лікарні Вовчанська критично важливо.
Нові літаки РФ триматимуть далеко від лінії інші машини та далекого радіусу ППО, французи ж, ймовірно, підставлять плече військам ППО в глибині та СУ-24. Все вирішиться на землі, тому мати важливість таргетувати ворожі війська на лінії та оперативні тили, важливіше ніж вести повітряні бої.