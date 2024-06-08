Чому Mirage 2000 потрібні Україні

Втім, жарти убік, це тільки в модифікації N — поки доведеться почекати кари з неба.

Mirage 2000 — у тому числі носії тактичної ядерної зброї. Вже передчуваю нову істерику Дмитра Медведєва з підсвинками із західної псарні.

Президент Макрон заявив, що Франція підготує Силам оборони бригаду на своїх полігонах (ймовірно під французькі бронемашини і “Цезарі”) і передасть винищувачі .

Фото: EPA-EFE/Valda Kalnina Винищувачі ВПС Франції Mirage 2000-5 на авіабазі Амарі, Естонія, 25 травня 2018 року

Чому у випадку Швеції відмова від передачі Gripen на користь літаків ДРЛC — це непогано, а у випадку Франції “Міраж” не є “зоопарком”?

Тут є нюанси.

Головне, що Франція виробляє своє озброєння, а під “Гріпени” інтегрують що завгодно — від “Ірисів” до AIM-120.

Тобто, передача “Грипенів” — це навантаження на арсенали третіх країн. Або ж Швеція повинна розщедритися та підчистити свої запаси засобів доставки.

Звісно тут шведські можливості далекі від французьких.

Поки що ми не знаємо, які саме машини передають. А різниця може бути відчутною.

Бо Mirage 2000-5 має півдюжини версій, що дуже відрізняються одна від одної.

Там і різні формати тактичного зв'язку, включаючи Link 16, що дозволяє працювати в єдиному цифровому полі з розрахунками Patriot; і суто протикорабельні варіанти; і ті, що модернізували від версії для завоювання переваги в повітрі.

Причому, будь-який варіант має сенс у нашому випадку.

Фото: EPA-EFE/RITCHIE B. TONGO Винищувач Mirage 2000 ВПС Тайваню злітає на авіабазі в Синьчжу, 6 серпня 2022 року

Ланка бортів Мк2 для чергування з ПКР Exocet та станціями розвідки на користь флоту?

Зараз жодних протикорабельних засобів доставки повітряного базування у нас немає.

Я дуже сумніваюся, що у поточних умовах, коли ми полюємо за окремими катерами та буксирами Москва насмілиться на десантні операції, але сама можливість вдарити “Екзосетами” — це добре.

Mirage 2000-5F, які робили для повітряної поліції теж мають свою нішу.

Хоч медіа і пишуть про модернізований радар, але по факту там 130-140 км. дальності для цілі на кшталт “винищувач”, сучасні російські літаки бачать далі.

Проблеми недостатньої дальності ракет також існують — у MICA-EM це навряд чи більше 50 км.

Тобто, якщо врахувати, що звичайні патрульні пари летять не на ЛБЗ, “Міражі” навряд чи дотягнуться до метальників КАБів.

Тобто, ідеально було б Mirage 2000-5F застосовувати як літак ППО — перехоплення крилатих ракет, дронів-камікадзе та розвідників, патруль на узбережжі, де вони можуть побачити катери.

Але основний плюс — у Франції своя лінійка боєприпасів для авіації.

Фото: EPA-EFE/RITCHIE B. TONGO Винищувач ВПС Тайваню Mirage 2000 заходbть на посадку на авіабазы в Сіньчжу, 9 квітня 2023 р.

Крилаті ракети SCALP вони однозначно перезапустять у виробництво, кориговані HAMMER вже перезапустили, ПКР Exocet block 3 є в запасах і вона літає на 180 км, MICA є в запасах.

Що ми маємо? Арсенали США та запаси ЄС не будуть під тиском — чисто ініціатива Парижа.

Цілком можливо, що ми спостерігаємо конкуренцію між Берліном, Лондоном і Парижем щодо випробування власних озброєнь війною в Україні.

Наприклад, машини з маркуванням D отримують Mid-Life Update і ще десяток-півтора років нестимуть службу в самій Франції, та й Mirage 2000-5F прямо зараз чергують над Францією і в рамках повітряної поліції в країнах-неофітах Альянсу.

Фото: EPA-EFE/VALDA KALNINA Реактивні винищувачі таксі ВПС Франції Mirage 2000-5 під час військових навчань «Saber Strike 2018» на авіабазі Амарі в Естонії

Чому би їм і не подивитись, як вони працюватимуть по ймовірному супротивнику?

Головний момент — Франція має запасні двигуни, запаси ЗІП, готова навчати наших пілотів.

Крім того, не варто забувати, що грецькі “Міражі 2000-5” штатно несуть “Скальпи”.

Тобто це літак широкої спеціалізації — і як ППО, і як ударник, який працює по землі, і як борт проти кораблів.

Вже є новини, що триває навчання наших льотчиків для переданих коаліцією F-16. Ось тільки українці навчаються на основному навчальному літаку Парижа – Альфа Джеті.

Тобто є база, є пілоти інструктори і вже триває навчання, яке лише необхідно масштабувати.

Літак не новий, але порівнювати цю модернізацію 1999 року з МІГ-29 дещо дивно.

У французів і нашоломний приціл, і контейнери РЕБ, та й порівнювати електроніку 1990-х років з пізньою радянською — специфічне заняття.

Основний бонус для України — арсенали Франції та їхні “Скальпи”, а також керовані бомби.

Фото: EPA-EFE/ORESTIS PANAGIOTOU Винищувач ВПС Франції Rafale (внизу праворуч) разом із чотирма грецькими Mirage 2000 на спільних військових навчаннях, Греція, 4 лютого 2021 року.

Мати можливість збивати Су-35 у можливих догфайтах добре, але завдавати вогневий вплив по російських штурмових бригадах в умовній районній лікарні Вовчанська критично важливо.

Нові літаки РФ триматимуть далеко від лінії інші машини та далекого радіусу ППО, французи ж, ймовірно, підставлять плече військам ППО в глибині та СУ-24. Все вирішиться на землі, тому мати важливість таргетувати ворожі війська на лінії та оперативні тили, важливіше ніж вести повітряні бої.