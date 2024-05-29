Летючі радари, БТРи, ППО та боєприпаси: аналізуємо великий пакет допомоги від Швеції

Тепер шведи кооперуються з партнерами, щоб пакети посилювали один одного, а країни коаліції не втрачали боєздатності.

Швеція нарощує допомогу Україні , водночас відмовляється від передачі нам Gripen , щоб Сили оборони сконцентрувалися на опануванні F-16 . Це наслідки вступу Стокгольма до Альянсу.

Приблизно це роблять і в ЄС, коли Люксембург обслуговує літаки ДРЛС, поляки виставляють п'ять піхотних дивізій, а фіни — фахівці з десантних операцій і мобістики.

Швеція з часів Холодної війни діяла з позицій нейтралітету, тому техніки в неї багато, зокрема й бойової авіації.

Але зоопарк в авіації — це, мабуть, справді не те, що потрібно нам у ці вирішальні місяці війни. Адже слід навчати наземні служби (уже два роки у словаків літаки на землі обслуговують американці), передових авіанавідників, різних штабних офіцерів; потрібні комплекти ЗІП і запаси високоточної зброї для кількох моделей літальних апаратів.

У перспективі шведські винищувачі, ймовірно, будуть, але поки що заради операційної сумісності зупинилися на F-16.

А от літаки ДРЛС ASC 890, які нам пообіцяв Стокгольм, — це, без перебільшення, зброя, яка змінює правила гри. Уперше за 30 років Україна матиме на озброєнні летючі радари.

Фото: Wikipedia Saab 340 Airborne Surveillance and Control (ASC) 890 — шведський літак раннього повітряного попередження й управління — шведський літак раннього повітряного попередження й управління

Ці машини відомі також як Saab 340 — їх закупили поляки моніторити Балтійське море приблизно на 450 км вглиб, контролювати коридор у Сувалках й угруповання ЗС РФ у Калінінграді.

Бортова РЛС PS-890 Erieye з активними фазованими решітками може засікати пуски ракет, кораблі, літаки на ешелоні, дрони оперативного рівня.

Мати позаду ескадрильї тактичної авіації очі, здатні дати висоту й азимут ворога, навести патрульних на гранично малій висоті в сектор, де їхня ракета повітря — повітря захопить ворожий борт, наводити літаки розвідки або морську авіацію в середовищі, де активний ворожий РЕБ, — це зовсім інша війна в повітрі, ніж зараз.

Цілком імовірно, що саме про це консультації Польщі, Канади та країн Балтії щодо створення зони безпеки та збивання ракет над заходом України.

Безполітна зона, через яку будуть іти гуманітарні вантажі, де можуть сідати транспортні та спеціальні літаки, — безцінна в нашій війні на виснаження.

Є, звісно, і нюанси: екіпаж з пілотів й операторів готуватимуть багато місяців, плюс взаємодія F-16 і бортів AWACS — це і протоколи зв'язку, і програмне забезпечення, і навчання офіцерів.

Як варіант — навчання розпочали раніше, адже екіпажів, що можуть перевчитися, у нас вистачає.

Або це зачин на стримування, коли закінчиться активна фаза. Незабаром буде зрозуміло.

Літак ДРЛС ASC 890

Навряд чи літаки можуть працювати з аеродромів партнерів, хоча варіант роботи змінами, із заправкою на аеродромах підскоку або в повітрі теж можливий.

Найбільший пакет допомоги сильно впливає на обороноздатність Швеції, це відверто вказують на сайті уряду.

Але тепер шведи під парасолькою НАТО — розповіді про те, як завтра від Авдіївки росіяни підуть на Лісабон, якщо віддадуть наказ, добрі лише в телевізорі для аудиторії десь під Рязанню.

Навіть зараз по бригадах (до боєготовності механізованої в канадців і німецької бронетанкової) у Заходу та РФ біля Балтії паритет, і жодної прогулянки не буде. Тим більше, що союзники розмістили там підрозділи з модульних батальйонів і будь-яка атака стане війною з ЄС і НАТО одночасно.

Чорноморський флот, очевидно, вже нікому загрожувати не може, а Балтійський затягують, як червоними прапорцями, літаками ДРЛС і норвезькими протикорабельними ракетами.

Авіація — у НАТО літаків п'ятого покоління скоро буде більше, ніж у РФ четвертого.

Тож загалом усі розуміють, що ризик атаки Москви на цьому етапі мінімальний, а пізніше Захід наростить загальновійськові частини, поставить на чергування ПРО і гіперзвук. Що далі, то Путіну легше не буде.

Літаки AWACS, усі бронетранспортери PBV 302 озброєні 20 мм гарматами і в протитанковому виконанні (239 — на озброєнні, ще частина — на зберіганні); 155 мм снаряди, ракети «повітря — повітря» RB 99 (AMRAAM) для паліативного ППО, танки зі зберігання — усе це закриває нагальні потреби, тому пакет дуже важливий для Сил оборони України.

Бронетранспортер PBV 302

І механізація стрілецьких бригад, і витратники для боротьби з крилатими ракетами, і, що найважливіше, сучасні AWACS, які можуть бути очима для мисливців на російські носії КАБів.

На прикладі Стокгольма ми бачимо, як держава, яка нещодавно уникала конфронтації з РФ, максимально швидко мілітаризується, друкує брошури, як діяти у разі великої війни, розгортає ПКР і ППО на островах у Балтійському морі й активно допомагає нам.

Фото: EPA/UPG

Проводити політику не самотужки й відчувати за спиною допомогу перших держав планети — це можливість передати Україні борти ДРЛС, хоча S 106 GlobalEye на заміну будуть оперативно готові лише до 2027 року.

Але ЄС зі своїм парком з 16 бортів AWACS і сили Британії та США поряд допоможуть.

Нині немає альтернативи НАТО для держав, які хочуть не потрапити під жорна диктатур і теократій. І немає альтернатив для України, це очевидно.