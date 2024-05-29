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Росіяни концентрують зусилля на Харківщині і Покровському напрямку, - Генштаб

Також окупанти обстрілюють з території РФ населені пункти на Чернігівщині та Сумщині.

Росіяни концентрують зусилля на Харківщині і Покровському напрямку, - Генштаб
Росіяни концентрують зусилля на Харківщині і Покровському напрямку
Фото: Генштаб

Російські окупаційні війська не припиняють атакувати вздовж майже всієї лінії фронту, концентруючи зусилля на Харківщині і Покровському напрямку. На 20:30 загальна кількість російських наступальних та штурмових дій зросла до 82. 

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Окупанти обстрілюють з території РФ населені пункти на Чернігівщині та Сумщині. Тільки за сьогодні під вогонь артилерії РФ потрапили сім різних сіл у прикордонних районах цих українських областей.

На Харківському напрямку українські воїни відбили три ворожі атаки, стільки ж - ще триває. До своїх злочинів окупанти додали ще два авіаудари з території російської федерації – били некерованими авіаракетами з напрямку Богун-Городка (РФ) по району села Уди та скинули по Харківщині КАБ з напрямку міста Шебекіно (РФ).

Окупанти не полишають спроб тиснути на оборону українських захисників на Куп’янському напрямку. Безуспішно намагаються покращити свої позиції в районах Дружелюбівки і Невського. Загалом, з початку доби тут ворог провів 13 штурмових дій. Чотири боєзіткнення ще тривають.

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На Лиманському напрямку ворог впродовж доби здійснив сім атак. Зараз продовжує тиснути біля Тернів і Торського – тривають бойові дії.

На Сіверському напрямку  російський агресор отримав гідну відсіч неподалік Виїмки, також ще двічі штурмував позиції українських захисників в районі Білогорівки. Ситуація контрольована.

Покровський напрямок залишається найгарячішим. На цей час кількість ворожих атак тут зросла до 23. Окупанти намагаються прорвати нашу оборону за підтримки ударних гелікоптерів Ка-52 і скидів авіабомб з літаків. До попередніх семи додалося ще чотири авіаудари. Найактивніше російські терористи б’ють у район Євгенівки. Наші воїни зміцнюють оборонні рубежі, завдають ворогу втрат. Так, за сьогодні окупанти втратили на напрямку 236 осіб вбитими та пораненими. Знищено танк, шість бойових броньованих машин, станцію РЕБ і два автомобіля.

Времівський напрямок – ворог тисне у районі Старомайорського – за сьогодні відбито вже сім ворожих атак.

По одному бойовому зіткненню із російськими загарбниками відбулося на Оріхівському і Придніпровському напрямках – ворог успіху не мав.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Підрозділи Сил оборони мужньо стримують спроби окупантів просуватися у глибину території України, завдають ворогу вогневого ураження та виснажують його наступальний потенціал по всій лінії фронту.

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