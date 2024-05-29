Росіяни тричі за день обстріляли Лиман на Донеччині, восьмеро людей постраждали

Російська армія завдала масованих ударів по місту Лиман на Донеччині. Унаслідок обстрілів щонайменше вісім людей з пораненнями.

Фото: Вадим Філашкін

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Щонайменше 8 людей поранені — такі попередні наслідки обстрілів Лиману. Сьогодні вдень росіяни тричі обстріляли місто — пошкодили 3 двоповерхівки і 3 адмінбудівлі", — повідомив очільник ОВА.

Фото: Вадим Філашкін

На місці обстрілів працюють всі відповідальні служби.

Голова військової адміністрації закликав цивільних, які залишилися в прифронтових населених пунктах евакуюватися.