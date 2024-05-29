На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Україна має розвіддані про постачання Росії нового імпортного озброєння
Україна має розвіддані про постачання Росії нового імпортного озброєння
Трамп скористався Днем пам'яті у США, щоб привітати "покидьків"
Трамп скористався Днем пам'яті у США, щоб привітати "покидьків"
​Далекобійників, які залишають вантажівки за кордоном і тікають від мобілізації, хочуть прирівняти до крадіїв, – АсМАП
​Далекобійників, які залишають вантажівки за кордоном і тікають від мобілізації, хочуть прирівняти до крадіїв, – АсМАП
​Кандидатки-українки від Італії на виборах у Європарламент: «Нам час діяти»
​Кандидатки-українки від Італії на виборах у Європарламент: «Нам час діяти»
Папа Римський вжив лайку під час засідання єпископів
Папа Римський вжив лайку під час засідання єпископів
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
Помер засновник і очільник агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко
Помер засновник і очільник агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни тричі за день обстріляли Лиман на Донеччині, восьмеро людей постраждали

Інформація уточноється.

Росіяни тричі за день обстріляли Лиман на Донеччині, восьмеро людей постраждали
Фото: Вадим Філашкін

Російська армія завдала масованих ударів по місту Лиман на Донеччині. Унаслідок обстрілів щонайменше вісім людей з пораненнями.

Фото: Вадим Філашкін

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Щонайменше 8 людей поранені — такі попередні наслідки обстрілів Лиману. Сьогодні вдень росіяни тричі обстріляли місто — пошкодили 3 двоповерхівки і 3 адмінбудівлі", — повідомив очільник ОВА.

Фото: Вадим Філашкін

На місці обстрілів працюють всі відповідальні служби.

Голова військової адміністрації закликав цивільних, які залишилися в прифронтових населених пунктах евакуюватися.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies