Росіяни тричі за день обстріляли Лиман на Донеччині, восьмеро людей постраждали

Російська армія завдала масованих ударів по місту Лиман на Донеччині. Унаслідок обстрілів щонайменше вісім людей з пораненнями.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Щонайменше 8 людей поранені — такі попередні наслідки обстрілів Лиману. Сьогодні вдень росіяни тричі обстріляли місто — пошкодили 3 двоповерхівки і 3 адмінбудівлі", — повідомив очільник ОВА.
На місці обстрілів працюють всі відповідальні служби.
Голова військової адміністрації закликав цивільних, які залишилися в прифронтових населених пунктах евакуюватися.
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