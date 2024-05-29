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В ОВА розповіли подробиці обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині

Російська армія тричі за день била з артилерії по місту.

В ОВА розповіли подробиці обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині
обсріли Дніпропетровщини, Нікополь
Фото: Сергій Лисак

Росіяни здійснили близько 15 атак на Нікопольщину за допомогою та ударних дронів і тричі вдарили з артилерії.

Про це розповів очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворог тричі бив з артилерії, а також 12 разів атакував дронами-камікадзе. Під ударами опинилися Нікополь, Марганецька і Мирівська громади. 

Фото: Сергій Лисак

Унаслідок обстрілів загинули дві людини, ще двоє постраждали. Поранені перебувають у медзакладах.

За уточненою інформацією, понівечені приватне підприємство, магазин, бібліотека, два приватні будинки, господарська споруда, пожежна частина. 

Фото: Сергій Лисак

Побиті майже десяток легкових автівок, дві вантажівки, мікроавтобус, машина швидкої. Пошкоджені агропідприємство, лінія електропередач, газогін. 

На решті території області минулося без обстрілів.

  • Російські окупанти завдали повторного удару по Нікополю за допомогою дрона. Ворог скинув вибухівку на авто "швидкої", унаслідок чого загинув чоловік.
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