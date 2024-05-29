В ОВА розповіли подробиці обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині

Російська армія тричі за день била з артилерії по місту.

Росіяни здійснили близько 15 атак на Нікопольщину за допомогою та ударних дронів і тричі вдарили з артилерії.

Про це розповів очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворог тричі бив з артилерії, а також 12 разів атакував дронами-камікадзе. Під ударами опинилися Нікополь, Марганецька і Мирівська громади.

Фото: Сергій Лисак

Унаслідок обстрілів загинули дві людини, ще двоє постраждали. Поранені перебувають у медзакладах.

За уточненою інформацією, понівечені приватне підприємство, магазин, бібліотека, два приватні будинки, господарська споруда, пожежна частина.

Фото: Сергій Лисак

Побиті майже десяток легкових автівок, дві вантажівки, мікроавтобус, машина швидкої. Пошкоджені агропідприємство, лінія електропередач, газогін.

На решті території області минулося без обстрілів.