В ОВА розповіли подробиці обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині

Росіяни здійснили близько 15 атак на Нікопольщину за допомогою та ударних дронів і тричі вдарили з артилерії.
Про це розповів очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Ворог тричі бив з артилерії, а також 12 разів атакував дронами-камікадзе. Під ударами опинилися Нікополь, Марганецька і Мирівська громади.
Унаслідок обстрілів загинули дві людини, ще двоє постраждали. Поранені перебувають у медзакладах.
За уточненою інформацією, понівечені приватне підприємство, магазин, бібліотека, два приватні будинки, господарська споруда, пожежна частина.
Побиті майже десяток легкових автівок, дві вантажівки, мікроавтобус, машина швидкої. Пошкоджені агропідприємство, лінія електропередач, газогін.
На решті території області минулося без обстрілів.
- Російські окупанти завдали повторного удару по Нікополю за допомогою дрона. Ворог скинув вибухівку на авто "швидкої", унаслідок чого загинув чоловік.