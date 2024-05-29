СБУ: Двоє колаборантів із Луганщини і Харківщини отримали тюремне ув'язнення

Суд відправив за ґрати двох поплічників окупантів із Луганщини і Харківщини.

Як повідомляє Служба безпеки України, фермер-колаборант із Сватівського району на Луганщині отримав 12 років тюрми.

Під час окупації громади в березні 2022 року він "наводив" окупантів на помешкання учасників руху опору, "підказував" домашні адреси односельців, які виїхали на підконтрольну Україні територію або мають проукраїнську позицію і так допомагав ворогу грабувати оселі жителів та "розквартировувати" в них російських солдатів. Зловмисник також на своєму авто возив командування окупаційного угруповання РФ поблизу лінії фронту, тож отримав перепустку, яка дозволяла йому вільно пересуватись по всій тимчасово окупованій території.

СБУ затримали колаборанта одразу після деокупації частини Луганщини.

Інший засуджений - із Чугуївського району на Харківщині. Він отримав 11 років тюрми. Під час окупації громади зловмисник орієнтував росіян на місцевості та "зливав" адреси українських патріотів, опісля російські військові разом зі своїм поплічником вдиралися в оселі людей, викрадали їх, а потім грабували їхнє майно.

Під час звільнення району СБУ встановила місцеперебування зловмисника і затримала його.