Російські окупанти скинули вибухівку з безпілотника на цивільних у Новодмитрівці на Херсонщині

Російська армія атакувала з безпілотника цивільних у Новодмитрівці Херсонської області, постраждали дві людини.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Російські військові атакували з безпілотника цивільних у Новодмитрівці. Через скидання вибухівки з дрона постраждали двоє чоловіків, 28 та 50 років", — ідеться у повідомленні.
Постраждалі отримали контузії, вибухові та черепно-мозкові травми, уламкові поранення кінцівок.
"Лікарі "екстренки" надали потерпілим допомогу на місці, від госпіталізації вони відмовилися", — додали в ОВА.
- Минулої доби під ворожим вогнем опинився 21 населений пункт Херсонської області. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 9 приватних будинків.