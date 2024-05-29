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Російські окупанти скинули вибухівку з безпілотника на цивільних у Новодмитрівці на Херсонщині

Постраждалі отримали контузії, вибухові та черепно-мозкові травми.

Російські окупанти скинули вибухівку з безпілотника на цивільних у Новодмитрівці на Херсонщині
вибух
Фото: Міненерго

Російська армія атакувала з безпілотника цивільних у Новодмитрівці Херсонської області, постраждали дві людини.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Російські військові атакували з безпілотника цивільних у Новодмитрівці. Через скидання вибухівки з дрона постраждали двоє чоловіків, 28 та 50 років", — ідеться у повідомленні.

Постраждалі отримали контузії, вибухові та черепно-мозкові травми, уламкові поранення кінцівок.

"Лікарі "екстренки" надали потерпілим допомогу на місці, від госпіталізації вони відмовилися", — додали в ОВА.

  • Минулої доби під ворожим вогнем опинився 21 населений пункт Херсонської області. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 9 приватних будинків. 
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