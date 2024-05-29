Російські окупанти скинули вибухівку з безпілотника на цивільних у Новодмитрівці на Херсонщині

Російська армія атакувала з безпілотника цивільних у Новодмитрівці Херсонської області, постраждали дві людини.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Російські військові атакували з безпілотника цивільних у Новодмитрівці. Через скидання вибухівки з дрона постраждали двоє чоловіків, 28 та 50 років", — ідеться у повідомленні.

Постраждалі отримали контузії, вибухові та черепно-мозкові травми, уламкові поранення кінцівок.

"Лікарі "екстренки" надали потерпілим допомогу на місці, від госпіталізації вони відмовилися", — додали в ОВА.