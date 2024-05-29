На Херсонщині окупанти влучили по об’єкту інфраструктури. Одна людина загинула

Російська армія протягом минулої доби обстрілювала Херсонську область. Були зафіксовані влучання в об'єкт комунальної інфраструктури, сільгосппідприємство та заклад культури. Також були побиті гаражне приміщення та сільгосптехніка.

Як повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, через російську агресію одна людина загинула.

Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Придніпровське, Іванівка, Берегове, Білозерка, Янтарне, Дніпровське, Олександрівка, Антонівка, Комишани, Зеленівка, Понятівка, Новотягинка, Берислав, Бургунка, Гаврилівка, Монастирське, Зміївка, Золота Балка, Ольгівка, Біляївка та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 9 приватних будинків.

27 травня на Херсонщині росіяни атакували житлові квартали. Були влучання в адмінбудівлю та Пункт Незламності.