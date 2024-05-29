ЗМІ: Прогресу щодо вступу в НАТО для України на саміті не буде, Зеленського просять не вимагати "неможливого"

Видання The Telegraph з посиланням на власні джерела стверджує, що Україна на саміті НАТО у Вашингтоні не наблизиться до членства в Альянсі.

Країни блоку все ще вважають, що прогрес України втягне їх у війну. Особливо скептично до ідеї запрошення нашої країни до Альянсу та визначення чітких часових рамок вступу ставляться Сполучені Штати та Німеччина.

Ці дві держави проводять політику "менеджменту очікувань" перед самітом і, за інформацією джерел The Telegraph, наполегливо переконують Президента України Володимира Зеленського "не вимагати неможливого". Йдеться також про те, щоб український лідер не звертався до окремих країн НАТО із закликом підтримати на саміті визначення чіткого шляху вступу України.

Очікується, що за підсумками засідання у Вашингтоні єдине, на що може розраховувати Україна, це символічні заяви.