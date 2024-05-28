​Далекобійників, які залишають вантажівки за кордоном і тікають від мобілізації, хочуть прирівняти до крадіїв, – АсМАП
​Далекобійників, які залишають вантажівки за кордоном і тікають від мобілізації, хочуть прирівняти до крадіїв, – АсМАП
Шольц розповів, як Путін переконував його у 2022 році в тому, що Україна начебто "належить" Росії
Шольц розповів, як Путін переконував його у 2022 році в тому, що Україна начебто "належить" Росії
У МЗС Китаю відповіли щодо участі у Саміті миру в Швейцарії
У МЗС Китаю відповіли щодо участі у Саміті миру в Швейцарії
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Поламаний компас, або Де ж головний напрямок наступу ворога?
Поламаний компас, або Де ж головний напрямок наступу ворога?
Альтернативна історія: 5 імперських міфів про Крим
Альтернативна історія: 5 імперських міфів про Крим
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
Дропам оголосили війну. Нацбанк атакує
Дропам оголосили війну. Нацбанк атакує
Помер засновник і очільник агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко
Помер засновник і очільник агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб ЗСУ: росіяни наростили інтенсивність атак майже по всій лінії фронту

Найбільш напруженою ситуація залишається на Покровському напрямку. 

Генштаб ЗСУ: росіяни наростили інтенсивність атак майже по всій лінії фронту
Українська армія
Фото: Генштаб

Надвечір 28 травня російські окупаційні війська наростили інтенсивність атак майже по всій лінії фронту.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Станом на 20.00 було відомо про вже 108 бойових зіткнень. На даний час бої ще тривають на 18 ділянках. Найбільш напруженою ситуація залишається на Покровському напрямку

На Харківському від початку доби російські окупанти шість разів атакували українські позиції. Дві штурмові дії ворога тривають в районі Вовчанська. Агресор не припиняє застосовувати керовані авіаційні бомби, ворожа авіація робить пуски із території РФ без входу у повітряний простір України. Ще чотири КАБи ворог випустив по Вовчанську і три по Бугаївці із боку Шебекіно. Мала Данилівка зазнала двох ударів КАБами із напрямку Білгорода.  

На Куп’янському противник 19 разів намагався штурмувати позиції Сил оборони. 17 завершилися невдало для ворога, два штурми ще тривають неподалік населених пунктів Петропавлівка та Дружелюбівка. Ситуація контрольована. Втрати окупантів від початку доби на цьому напрямку становлять 35 осіб, знищено також одну артилерійську систему, пошкоджено один танк, ворожий автотранспорт та артсистему.  

На Лиманському українські захисники відбили усі 16 атак російських окупантів. Втрат позицій не допустили.

На Сіверському противник проявляє активність у районі Білогорівки. Кількість бойових дій тут зросла до восьми. Захисники України наразі відбили 7 ворожих атак, ще одна продовжується. Ситуація контрольована.

На Краматорському від початку доби противник шість разів намагався покращити своє тактичне положення. Всі ворожі спроби просунутися вперед підрозділами Сил оборони успішно відбито. По Дружківці терористи скинули одну КАБ. 

10 із 25 боїв ще тривають на Покровському напрямку. Російські загарбники атакують поблизу населених пунктів Новоолександрівка та Сокіл. 

На Курахівському від початку доби відбулося дев’ять бойових зіткнень. Вісім відбито, одне ще триває. 

На Времівському російські загарбники не полишають спроб потіснити наші підрозділи в районі Старомайорського. П’ять атак окупантів українські воїни відбили, одна ще триває. Сили оборони контролюють ситуацію.  

Від початку доби агресор намагається витіснити українські підрозділи із займаних позицій на Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі Дніпра.  Загалом тут зафіксовано 10 бойових зіткнень. Ще один бій триває в районі Олешківські Піски. 

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies