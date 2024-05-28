Генштаб ЗСУ: росіяни наростили інтенсивність атак майже по всій лінії фронту

Надвечір 28 травня російські окупаційні війська наростили інтенсивність атак майже по всій лінії фронту.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Станом на 20.00 було відомо про вже 108 бойових зіткнень. На даний час бої ще тривають на 18 ділянках. Найбільш напруженою ситуація залишається на Покровському напрямку.

На Харківському від початку доби російські окупанти шість разів атакували українські позиції. Дві штурмові дії ворога тривають в районі Вовчанська. Агресор не припиняє застосовувати керовані авіаційні бомби, ворожа авіація робить пуски із території РФ без входу у повітряний простір України. Ще чотири КАБи ворог випустив по Вовчанську і три по Бугаївці із боку Шебекіно. Мала Данилівка зазнала двох ударів КАБами із напрямку Білгорода.

На Куп’янському противник 19 разів намагався штурмувати позиції Сил оборони. 17 завершилися невдало для ворога, два штурми ще тривають неподалік населених пунктів Петропавлівка та Дружелюбівка. Ситуація контрольована. Втрати окупантів від початку доби на цьому напрямку становлять 35 осіб, знищено також одну артилерійську систему, пошкоджено один танк, ворожий автотранспорт та артсистему.

На Лиманському українські захисники відбили усі 16 атак російських окупантів. Втрат позицій не допустили.

На Сіверському противник проявляє активність у районі Білогорівки. Кількість бойових дій тут зросла до восьми. Захисники України наразі відбили 7 ворожих атак, ще одна продовжується. Ситуація контрольована.

На Краматорському від початку доби противник шість разів намагався покращити своє тактичне положення. Всі ворожі спроби просунутися вперед підрозділами Сил оборони успішно відбито. По Дружківці терористи скинули одну КАБ.

10 із 25 боїв ще тривають на Покровському напрямку. Російські загарбники атакують поблизу населених пунктів Новоолександрівка та Сокіл.

На Курахівському від початку доби відбулося дев’ять бойових зіткнень. Вісім відбито, одне ще триває.

На Времівському російські загарбники не полишають спроб потіснити наші підрозділи в районі Старомайорського. П’ять атак окупантів українські воїни відбили, одна ще триває. Сили оборони контролюють ситуацію.

Від початку доби агресор намагається витіснити українські підрозділи із займаних позицій на Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі Дніпра. Загалом тут зафіксовано 10 бойових зіткнень. Ще один бій триває в районі Олешківські Піски.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.