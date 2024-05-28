Суд обрав запобіжний захід ексзаступнику глави ОПУ Смирнову

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому заступникові глави Офісу Президента Андрію Смирнову, передає "Суспільне".

Застава становить 10 млн грн. Її треба внести не пізніше п’яти днів з дня обрання "запобіжки". Строк дії обов'язків, покладених на Смирнова – до 28 липня. Справа стосується незаконного збагачення на 15,7 млн грн.

У суді він заявив, що він не знає, де є частина тих активів, про які йдеться у клопотанні.

Прокурор повідомив, що ексзаступник глави ОПУ та ще один фігурант справи - адвокат Василь Астіон (захищає інтереси Смирнова) плутаються у даних щодо позики, яку Астіон надав братові Смирнова.

Справа Смирнова