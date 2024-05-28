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Суд обрав запобіжний захід ексзаступнику глави ОПУ Смирнову

Застава становить 10 млн грн.

Суд обрав запобіжний захід ексзаступнику глави ОПУ Смирнову
Ексзаступник глави ОПУ Андрій Смирнов
Фото: ОПУ

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому заступникові глави Офісу Президента Андрію Смирнову, передає "Суспільне".

Застава становить 10 млн грн. Її треба внести не пізніше п’яти днів з дня обрання "запобіжки". Строк дії обов'язків, покладених на Смирнова – до 28 липня. Справа стосується незаконного збагачення на 15,7 млн грн.

У суді він заявив, що він не знає, де є частина тих активів, про які йдеться у клопотанні. 

Прокурор повідомив, що ексзаступник глави ОПУ та ще один фігурант справи - адвокат Василь Астіон (захищає інтереси Смирнова) плутаються у даних щодо позики, яку Астіон надав братові Смирнова.

Справа Смирнова

  • Із 2020 по 2022 роки посадовець, за версією слідства, набув активи вартістю 17,1 млн грн, але його заощадження та офіційний дохід за цей період складав 1,3 млн. Він купив дві машини (Mercedes-Benz, Volkswagen), два мотоцикли (Honda, BMW), три паркомісця в Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті.
  • Для приховання цього Смирнов оформив майно на друга й брата, при цьому залишив за собою право на користування, повідомило НАБУ.
  • Смирнов отримав підозру 22 травня.
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