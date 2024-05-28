Жінка організовувала фіктивні шлюби з багатодітними панянками та жінками з інвалідністю I чи II груп.

Незаконну схему заробітку на чоловіках мобілізаційного віку, які прагнуть отримати відстрочку та виїхати за кордон, організувала 30-річна жителька Києва, залучивши до оборудки інших пособників.

Про це повідомили у ДПСУ.

Зазначається, що "бізнесвумен" пропонувала чоловікам можливість отримати відстрочку від мобілізації та перетнути кордон, прикриваючись фіктивними шлюбами з багатодітними панянками та жінками з інвалідністю I чи II групи.

Вона підшукувала своїх клієнтів за допомогою оголошень в закритому телеграм-каналі. Вартість "шлюбу за розрахунком" коштував чоловікам від 4000 доларів США, залежно від інвалідності та кількості дітей. Окрім того, до переліку послуг "свахи" входили поради з перетину кордону, як поводитися та як відповідати на запитання прикордонників.

Фото: ДПСУ У Києві викрили схему фіктивних одружень

30-річна жінка погоріла під час отримання 4000 тисяч доларів США від «нареченого» за знайомство з багатодітною матір’ю та подальшу реєстрацію фіктивного шлюбу.

"Правоохоронці затримали організаторку схеми в порядку ст. 208 КПК України. Наразі їй вручили повідомлення про підозру у вчиненому злочині та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі понад 180 тисяч гривень", – йдеться у повідомленні ДПСУ.

Головну фігурантку схеми затримано в порядку ст. 208 КПК, їй оголошено про підозру за ч. 3 ст. 322 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності. Слідство триває.

У березні правоохоронці викрили жінку з інвалідністю, яка пропонувала допомогти “клієнту” виїхати за кордон. Ціна фіктивного шлюбу склала 10 тисяч доларів.