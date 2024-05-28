На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
Дропам оголосили війну. Нацбанк атакує
Дропам оголосили війну. Нацбанк атакує
Зеленський прокоментував інформацію про підготовку Євросоюзом переговорів з Росією
Зеленський прокоментував інформацію про підготовку Євросоюзом переговорів з Росією
Росіяни завдали ракетного удару по аеропорту "Запоріжжя"
Росіяни завдали ракетного удару по аеропорту "Запоріжжя"
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Альтернативна історія: 5 імперських міфів про Крим
Альтернативна історія: 5 імперських міфів про Крим
Поламаний компас, або Де ж головний напрямок наступу ворога?
Поламаний компас, або Де ж головний напрямок наступу ворога?
Шольц розповів, як Путін переконував його у 2022 році в тому, що Україна начебто "належить" Росії
Шольц розповів, як Путін переконував його у 2022 році в тому, що Україна начебто "належить" Росії
У МЗС Китаю відповіли щодо участі у Саміті миру в Швейцарії
У МЗС Китаю відповіли щодо участі у Саміті миру в Швейцарії
ГоловнаСуспільствоЖиття

Помер засновник і очільник агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко

Олександр Мартиненко помер у Києві.

Помер засновник і очільник агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко
Олександр Мартиненко
Фото: Інтерфакс-Україна

Помер засновник і голова агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко. Йому було 63 роки. 

Про це йдеться у повідомленні "Інтерфакс-Україна".

"Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" з великим сумом повідомляє про смерть засновника й голови агентства Олександра Мартиненка в Києві у вівторок", – йдеться у повідомленні.

Олександр Мартиненко народився 22 серпня 1960 року у місті Харкові.Закінчив економічний факультет Харківського державного університету. 

  • Працював молодшим науковим співробітником кафедри планування народного господарства Харківського держуніверситету (1987—1990), 
  • кореспондентом, редактором відділу газети «Орієнтир Діп» (1990—1992), головним редактором агентства «Харків-новини» (1992), 
  • президентом агентства «Інтерфакс-Україна» (1992—1998), 
  • заступником глави (1991) та консультантом (2001) Адміністрації президента України, прессекретарем президента України (1998—2001); 
  • від 2003 — генеральний директор «Інтерфакс-Україна».
  • Окрім того Мартиненко був членом Нацради з питань телебачення і радіомовлення (2002—2003).

Також Олександр Мартиненко був заслуженим журналістом України.

Редакція LB.ua висловлює щирі співчуття рідним, близьким та колегам Олександра Мартиненка.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies