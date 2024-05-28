Помер засновник і очільник агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко

Помер засновник і голова агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко. Йому було 63 роки.

Про це йдеться у повідомленні "Інтерфакс-Україна".

"Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" з великим сумом повідомляє про смерть засновника й голови агентства Олександра Мартиненка в Києві у вівторок", – йдеться у повідомленні.

Олександр Мартиненко народився 22 серпня 1960 року у місті Харкові.Закінчив економічний факультет Харківського державного університету.

Працював молодшим науковим співробітником кафедри планування народного господарства Харківського держуніверситету (1987—1990),

кореспондентом, редактором відділу газети «Орієнтир Діп» (1990—1992), головним редактором агентства «Харків-новини» (1992),

президентом агентства «Інтерфакс-Україна» (1992—1998),

заступником глави (1991) та консультантом (2001) Адміністрації президента України, прессекретарем президента України (1998—2001);

від 2003 — генеральний директор «Інтерфакс-Україна».

Окрім того Мартиненко був членом Нацради з питань телебачення і радіомовлення (2002—2003).

Також Олександр Мартиненко був заслуженим журналістом України.

Редакція LB.ua висловлює щирі співчуття рідним, близьким та колегам Олександра Мартиненка.