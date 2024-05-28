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Колишній ютубер "Бидло" став новим "міністром культури" на окупованій Херсонщині

До повномасштабного вторгнення Росії Лагойський працював у Херсонському державному університеті.

Колишній ютубер "Бидло" став новим "міністром культури" на окупованій Херсонщині
Колишній ютубер "Бидло"
Фото: Скриншот відео

На окупованій частині Херсонщині росіяни призначили "міністром культури" колаборанта Артема Лагойського, колишнього ютубера на прізвисько "Бидло".

Про це повідомляє IPC-Південь.

Ютубер замінив на цій незаконній посаді колишнього "міністра" - херсонського колаборанта Олександра Кузьменка. Чому росіяни звільнили останнього – не зрозуміло.

До повномасштабного вторгнення Росії Лагойський працював у Херсонському державному університеті і вів свій канал на YouTube. Журналістам вдалось встановити цей факт, проаналізувавши сторінки Лагойського у соцмережах.

"В онлайн світі майбутній “діяч культури” поводив себе не дуже культурно та часто дозволяв собі доволі сміливі вислови в адресу суперників та правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.

У світі віртуальних ігор Лагойський був відомий під ніком "Бидло". Акаунт під назвою «Good Games Быдло» він використовував у своєму YouTube-проєкті і сторінці в російській соцмережі. Свою діяльність Лагойський припинив чотири роки тому, зібравши всього 350 підписників на YouTube.

  • У серпні минулого року СБУ повідомила Лагойському про підозру в колабораційній діяльності. Йому загроожує від п’яти до десяти років позбавлення волі і конфіскація майна за ч. 5 ст. 111-1 КК України.
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