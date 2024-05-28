Низка громадських організацій вимагає від нардепів заборонити РПЦ і деколонізувати назви населених пунктів

Громадські організації стверджують, що у цих питаннях керівництво монобільшості не зважає ні на думку українського народу, ні на резолюцію Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Низка громадських організацій та рухів вимагає від Верховної Ради невідкладно ухвалити закон про заборону діяльності в Україні Російської православної церкви – представлена в Україні релігійною організацією УПЦ (МП) – і постанову про перейменування понад 330 населених пунктів. Про це йдеться у спільній заяві організацій, оприлюдненій 28 травня.

Законопроєкт № 8371 і проєкт постанови № 11188 підтримані профільними парламентськими комітетами, але не виносяться на пленарні засідання через блокування керівництвом парламенту і фракції “Слуга народу”. На думку заявників “такі дії партії влади є обурливими і не можуть мати виправдань”.

Громадські організації зазначають, що РПЦ “є потужним інструментом пропаганди “русского мира” і серйозною загрозою національній безпеці держави”.

За даними Київського міжнародного інституту соціології 63% українських громадян виступають за повну заборону церкви московського патріархату в Україні, ще 20% – за значне обмеження її діяльності.

Однак, заявляють громадські організації, керівництво монобільшості не зважає ні на думку українського народу, ні на резолюцію Парламентської Асамблеї Ради Європи, що закликає “ставитися до Патріарха Кирила та ієрархії Російської Православної Церкви як до ідеологічного продовження режиму Володимира Путіна, який є співучасником воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених від імені Російської Федерації та ідеології “русского мира”.

У заяві йдеться, що аналогічна ситуація склалася з очищенням України від російських назв і символів. Проєкт постанови № 11188 передбачає перейменування понад 330 міст, сіл, селищ і районів і є підсумком багатомісячної роботи за участі Українського інституту національної пам’яті, Комісії зі стандартів державної мови, місцевих громад та академічних інститутів. Хоча закон зобов’язував парламент ухвалити відповідні рішення до 27 квітня 2024 року, керівництво правлячої фракції блокує і це рішення.

Громадські організації та рухи вимагають від керівництва парламенту та правлячої більшості “припинити блокування деколонізаційних рішень, винести на найближчий пленарний тиждень і ухвалити в цілому законопроєкт № 8173 і проєкт постанови № 11188.

Заявники закликали кожну парламентську фракцію та групу публічно підтримати ці законопроєкти і домагатися їх невідкладного розгляду.

Заяву підписали Рух “Простір свободи”, Мережа захисту національних інтересів України “АНТС”, Ініціатива “Деколонізація. Україна”, Фундація Регіональних Ініціатив, ГО “Український світ”, волонтерські та ветеранські спільноти – InformNapalm, “Українське об’єднання Мрія” та інші. Загалом понад два десятки організацій та рухів.