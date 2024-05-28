Рада, ТЦК, ДСНС, лікарні: Кабмін визначив об'єкти, на які не діють відключення світла

Під час планових чи навіть аварійних відключень вони не мають позбавлятись хоча б мінімального енергоживлення.

Кабінет міністрів визначив перелік критично важливих об’єктів України, яким забезпечуватимуть пріоритетне електропостачання.

Про це йдеться у відповідній постанові уряду.

У документі визначено перелік критично важливих об'єктів, які не мають під час планових чи навіть аварійних відключень позбавлятись хоча б мінімального енергоживлення.

Зазначається, що до таких об'єктів включають об’єкти критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору та сектору системи життєзабезпечення, включених до Реєстру об’єктів критичної інфраструктури.

Також у переліку бронювання від відключень:

заклади охорони здоров’я державної або комунальної форми власності (але не комерційні)

військові частини та територіальні центри комплектування і соціальної підтримки, включно з об’єктами, що використовуються для територіальної громади в умовах воєнного стану

підприємства оборонного комплексу України, зокрема ті, що виконують мобілізаційні завдання (замовлення) зі створення, виробництва, ремонту та постачання озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів

підприємства залізничного транспорту

підприємства, діяльність яких важлива для забезпечення продовольчої, економічної та/або енергетичної безпеки країни

підприємства з неперервним циклом виробництва

електронні комунікаційні мережі

органи державної влади (Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, правоохоронні органи (органи внутрішніх справ, прокуратури, СБУ, об’єкти ДСНС).

Переліки критично важливих об’єктів готуються та затверджуються обласними, Київською міською держадміністраціями (військовими адміністраціями).