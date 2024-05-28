Одеський ТЦК прокоментував затримання головреда "Економічної правди"

ТЦК каже, що чоловік перебував у розшуку, бо не оновив дані. Колега Дєнкова ж стверджує, що він оновлював їх через "Резерв+".

Одеський обласний ТЦК та СП прокоментував затримання головного редактора "Економічної правди" Дмитра Дєнкова. Центр стверджує, що він нібито тривалий час не оновлював дані, тож був оголошений в розшук.

Дєнкова затримали представники Державної прикордонної служби. Він переміщався транзитною ділянкою з обмеженнями, і його підстави для перебування там не були підтверджені документально.

"Щодо громадянина службовими особами ДПСУ складено адмінпротокол, чоловіка доставлено до РТЦК та СП. Ураховуючи розбіжності щодо ситуації, які виникли в публічній площині, питання перебуває на контролі керівництва Одеського обласного ТЦК та СП", – йдеться у повідомленні.

Після цієї публікації головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва написала, що Дєнков оновив дані в "Резерв+" і нібито готувався до мобілізації, але – в кінці червня, після форуму. За словами журналістки, її колега перебував у транзитній зоні, оскільки це єдина дорога до села його батьків, куди він і прямував.