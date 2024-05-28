Одеський ТЦК прокоментував затримання головреда "Економічної правди"

Одеський обласний ТЦК та СП прокоментував затримання головного редактора "Економічної правди" Дмитра Дєнкова. Центр стверджує, що він нібито тривалий час не оновлював дані, тож був оголошений в розшук.
Дєнкова затримали представники Державної прикордонної служби. Він переміщався транзитною ділянкою з обмеженнями, і його підстави для перебування там не були підтверджені документально.
"Щодо громадянина службовими особами ДПСУ складено адмінпротокол, чоловіка доставлено до РТЦК та СП. Ураховуючи розбіжності щодо ситуації, які виникли в публічній площині, питання перебуває на контролі керівництва Одеського обласного ТЦК та СП", – йдеться у повідомленні.
Після цієї публікації головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва написала, що Дєнков оновив дані в "Резерв+" і нібито готувався до мобілізації, але – в кінці червня, після форуму. За словами журналістки, її колега перебував у транзитній зоні, оскільки це єдина дорога до села його батьків, куди він і прямував.
- Учора УП повідомила, що ТЦК вже добу утримує Дєнкова, позбавивши його телефону й ноутбуку. Чоловік не міг ні з ким зв'язатися, тож рідні подали заяву до поліції. Так з'ясували, що він у ТЦК.
- Дєнков після цього повідомив, що дійшов до порозуміння із ТЦК і мобілізується до підрозділу, куди збирався.
- Раніше в Міноборони пояснювали, що в разі присвоєння статусу "в розшуку" після оновлення даних через "Резерв+" потрібно йти до ТЦК.