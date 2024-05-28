У МЗС Китаю відповіли щодо участі у Саміті миру в Швейцарії
У МЗС Китаю відповіли щодо участі у Саміті миру в Швейцарії
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
Поламаний компас, або Де ж головний напрямок наступу ворога?
Поламаний компас, або Де ж головний напрямок наступу ворога?
Шольц розповів, як Путін переконував його у 2022 році в тому, що Україна начебто "належить" Росії
Шольц розповів, як Путін переконував його у 2022 році в тому, що Україна начебто "належить" Росії
Альтернативна історія: 5 імперських міфів про Крим
Альтернативна історія: 5 імперських міфів про Крим
Зеленський прокоментував інформацію про підготовку Євросоюзом переговорів з Росією
Зеленський прокоментував інформацію про підготовку Євросоюзом переговорів з Росією
Дропам оголосили війну. Нацбанк атакує
Дропам оголосили війну. Нацбанк атакує
Росіяни завдали ракетного удару по аеропорту "Запоріжжя"
Росіяни завдали ракетного удару по аеропорту "Запоріжжя"
ГоловнаСуспільствоЖиття

Одеський ТЦК прокоментував затримання головреда "Економічної правди"

ТЦК каже, що чоловік перебував у розшуку, бо не оновив дані. Колега Дєнкова ж стверджує, що він оновлював їх через "Резерв+".

Одеський ТЦК прокоментував затримання головреда "Економічної правди"
Фото: Facebook/Одеський обласний ТЦК та СП

Одеський обласний ТЦК та СП прокоментував затримання головного редактора "Економічної правди" Дмитра Дєнкова. Центр стверджує, що він нібито тривалий час не оновлював дані, тож був оголошений в розшук.

Дєнкова затримали представники Державної прикордонної служби. Він переміщався транзитною ділянкою з обмеженнями, і його підстави для перебування там не були підтверджені документально.

"Щодо громадянина службовими особами ДПСУ складено адмінпротокол, чоловіка доставлено до РТЦК та СП. Ураховуючи розбіжності щодо ситуації, які виникли в публічній площині, питання перебуває на контролі керівництва Одеського обласного ТЦК та СП", – йдеться у повідомленні.

Після цієї публікації головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва написала, що Дєнков оновив дані в "Резерв+" і нібито готувався до мобілізації, але – в кінці червня, після форуму. За словами журналістки, її колега перебував у транзитній зоні, оскільки це єдина дорога до села його батьків, куди він і прямував. 

  • Учора УП повідомила, що ТЦК вже добу утримує Дєнкова, позбавивши його телефону й ноутбуку. Чоловік не міг ні з ким зв'язатися, тож рідні подали заяву до поліції. Так з'ясували, що він у ТЦК.
  • Дєнков після цього повідомив, що дійшов до порозуміння із ТЦК і мобілізується до підрозділу, куди збирався. 
  • Раніше в Міноборони пояснювали, що в разі присвоєння статусу "в розшуку" після оновлення даних через "Резерв+" потрібно йти до ТЦК. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies