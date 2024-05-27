Колишні "антимайданівці" готували атаки на залізничну інфраструктуру Одещини

"Очільником" агентурної групи був одесит, інструктор з рукопашного та ножового бою, один із активістів одеського "Антимайдану".

На Одещині викрили агентурну мережу ФСБ Росії, яка займалася розвідувально-підривною діяльністю на Одещині. Серед іншого, фігуранти зливали ворогу координати об'єктів залізничної інфраструктури, удари по яких мали частково зупинити рух потягів у регіоні.

Про це повідомили у СБУ.

"Очільником" агентурної групи був одесит, інструктор з рукопашного та ножового бою, один із активістів одеського "Антимайдану". Чоловік особисто перебував на зв’язку із представниками російської спецслужби. До протиправної діяльності він залучив свого близького родича.

Зрадники мали фотографувати і надсилати координати об'єктів залізничної інфраструктури Одещини. Рашисти планували використати цю інформацію для знищення даних локацій, що мало унеможливити рух частиною колій.Також затримані проводили інформаційно-підривну діяльність проти нашої держави.

Зокрема, "очільник" агентурної групи особисто адміністрував спільноту прихильників "новоросії" у одній із соцмереж. Там він організував збір коштів для бойовиків терористичних організацій «л/днр».

Фото: СБУ СБУ затримала зрадників на Одещині

Фото: СБУ Переписка одеських зрадників

"Також фігурант створював та поширював у мережі Інтернет матеріали, що закликали до захоплення влади та зміни меж території України. Серед іншого, він робив це через ресурс novorus.info - так зване "центральне информагентство новороссии", – йдеться у повідомленні СБУ.

СБУ поетапно задокументувала розвідувально-підривну діяльність ворожих агентів і затримала їх.Під час обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та засоби зв’язку із доказами злочинних дій.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили очільнику мережі про підозру за двома статтями Кримінального Кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації).

Його родичу підозра оголошена за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Російський агент, який готував удари по енергетичній інфраструктурі України, отримав 15 років тюрми.