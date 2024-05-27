Посадовець Одеського ТЦК робив військовозобов'язаних "непридатними" в базі даних

Держбюро розслідувань викрило багатомільйонну схему заробітку на ухилянтах в Одеському центрі комплектування. Посадовець Приморського РТЦК і СП Одеси організував її у липні 2023 для охочих уникнути мобілізації.

Начальник відділу почав втручатися в роботу електронної бази реєстру військовозобов'язаних "Оберіг" та "відкорегував" там дані щодо 138 людей, зробивши їх таким чином "непридатними" для служби. Про це повідомили в ДБР.

"Така послуга коштувала ухилянтам від 4,5 до 7 тис. доларів США та надавала змогу фігуранту заробити щонайменше мільйон доларів США", – йдеться у повідомленні.

Бюро встановило усіх людей, які встигли скористатися схемою. Частина з них вже втекла за кордон. Ухилянтів, які залишилися на території України, доставили до центру комплектування для оновлення даних та подальшої мобілізації.

Посадовцю повідомили про підозру в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем (ч. 5 ст. 361 КК України), вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади. Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до оборудки.