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Сили оборони мають успіх на Харківському напрямку, на Сіверському продовжуються бої

Ситуація на цьому напрямку напружена. 

Сили оборони мають успіх на Харківському напрямку, на Сіверському продовжуються бої
Ілюстративне фото
Фото: 56 ОМПБр

Протягом минулої доби відбулося 120 бойових зіткнень. Росія завдала чотирьох ракетних ударів 17 ракетами, 61 авіаудару (зокрема із застосуванням 98 КАБів), понад 3400 обстрілів з різних видів озброєння, зокрема 102 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Також противник застосував понад тисячу дронів-камікадзе та інших ударних БпЛА.

Від початку цієї доби відбулося 29 бойових зіткнень. Про це повідомили в Генеральному штабі станом на 10:30.

"Загарбники здійснили 706 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах, у тому числі 24 – із застосуванням РСЗВ. Ворог завдав три авіаційні удари із застосуванням семи керованих авіабомб. Ще 51 раз окупанти атакували дронами-камікадзе", – йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку наші воїни сьогодні відбили атаку ворога в напрямку Липців. Українські підрозділи втілюють заходи з покращення рубежів оборони, на окремих ділянках мають успіх.

На Куп’янському напрямку від початку доби противник чотири рази намагався покращити тактичне положення. Напружена ситуація в районі Петропавлівки. У районах населених пунктів Степова Новоселівка та Невське атаки відбиті. Триває бій у районі Греківки. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку українські воїни відбивали п’ять штурмових дій загарбників. Зупинили три атаки росіян. Продовжуються бойові зіткнення в районах Спірного та Виїмки. Ситуація напружена.

На Краматорському напрямку противник вчинив невдалу спробу атакувати в районі Кліщіївки.

На Покровському напрямку Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування противника. Тривають бойові дії поблизу населених пунктів Сокіл, Уманське та Невельське. Відбито атаку в районі Новолександрівки.

На Курахівському напрямку тривають чотири бойові зіткнення в районах Красногорівки, Новомихайлівки, Парасковіївки та Костянтинівки. Ситуація динамічна та залишається під контролем Сил оборони. 

На Времівському напрямку сьогодні – оборонний бій неподалік Старомайорського. Ситуація контрольована.

На Оріхівському напрямку штурмових дій противника не було. Водночас агресор здійснює інтенсивний вогневий вплив на позиції наших військ з метою витіснення особового складу з переднього краю оборони.

На Придніпровському напрямку, а саме – на плацдармах на лівому березі річки Дніпро, відбили дві атаки ворога в районі села Кринки. Втрат позицій не допущено.

На решті напрямків обстановка без суттєвих змін. 

  • За даними Генштабу, тижнева кількість бойових зіткнень знову зросла. 
  • Американський Інститут вивчення війни (Institute for the Study of War) не виключає нової атаки Росії на Сумську і Харківську області. Про ймовірну атаку на Сумську область раніше говорила і українська розвідка. 
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