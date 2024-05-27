Сили оборони мають успіх на Харківському напрямку, на Сіверському продовжуються бої

Ситуація на цьому напрямку напружена.

Протягом минулої доби відбулося 120 бойових зіткнень. Росія завдала чотирьох ракетних ударів 17 ракетами, 61 авіаудару (зокрема із застосуванням 98 КАБів), понад 3400 обстрілів з різних видів озброєння, зокрема 102 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Також противник застосував понад тисячу дронів-камікадзе та інших ударних БпЛА.

Від початку цієї доби відбулося 29 бойових зіткнень. Про це повідомили в Генеральному штабі станом на 10:30.

"Загарбники здійснили 706 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах, у тому числі 24 – із застосуванням РСЗВ. Ворог завдав три авіаційні удари із застосуванням семи керованих авіабомб. Ще 51 раз окупанти атакували дронами-камікадзе", – йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку наші воїни сьогодні відбили атаку ворога в напрямку Липців. Українські підрозділи втілюють заходи з покращення рубежів оборони, на окремих ділянках мають успіх.

На Куп’янському напрямку від початку доби противник чотири рази намагався покращити тактичне положення. Напружена ситуація в районі Петропавлівки. У районах населених пунктів Степова Новоселівка та Невське атаки відбиті. Триває бій у районі Греківки. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку українські воїни відбивали п’ять штурмових дій загарбників. Зупинили три атаки росіян. Продовжуються бойові зіткнення в районах Спірного та Виїмки. Ситуація напружена.

На Краматорському напрямку противник вчинив невдалу спробу атакувати в районі Кліщіївки.

На Покровському напрямку Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування противника. Тривають бойові дії поблизу населених пунктів Сокіл, Уманське та Невельське. Відбито атаку в районі Новолександрівки.

На Курахівському напрямку тривають чотири бойові зіткнення в районах Красногорівки, Новомихайлівки, Парасковіївки та Костянтинівки. Ситуація динамічна та залишається під контролем Сил оборони.

На Времівському напрямку сьогодні – оборонний бій неподалік Старомайорського. Ситуація контрольована.

На Оріхівському напрямку штурмових дій противника не було. Водночас агресор здійснює інтенсивний вогневий вплив на позиції наших військ з метою витіснення особового складу з переднього краю оборони.

На Придніпровському напрямку, а саме – на плацдармах на лівому березі річки Дніпро, відбили дві атаки ворога в районі села Кринки. Втрат позицій не допущено.

На решті напрямків обстановка без суттєвих змін.