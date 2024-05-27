Унаслідок суботніх обстрілів Харкова госпіталізованими залишаються понад 20 поранених

Після російських обстрілів "Епіцентру" та житлової забудови Харкова, які ворог провів 25 травня, госпіталізованою залишається 21 людина. Зокрема – 13-річна дитина.
Вона перебуває в стані середньої тяжкості, але динаміка позитивна. Про це голова ОВА Олег Синєгубов повідомив вранці 27 травня.
"2 людини перебувають у реанімації у важкому стані", – сказав він.
- У суботу 25 травня Росія декілька разів била по Харкову. Близько 16 години ворог вдарив по "Епіцентру". Загинули 16 людей, понад 40 поранені. Ще вісім людей вважаються зниклими безвісти. Вибухи пролунали через декілька хвилин після оголошення тривоги.
- Через декілька годин Росія вдарила по центру Харкова. Постраждали 18 людей, зокрема дитина.
- МЗС України наголосило, що ударів по Харкову можна запобігти, якщо Україна матиме достатньо протиповітряної оборони та дозвіл бити західною зброєю по військових цілях на території Росії.