Унаслідок суботніх обстрілів Харкова госпіталізованими залишаються понад 20 поранених

Після російських обстрілів "Епіцентру" та житлової забудови Харкова, які ворог провів 25 травня, госпіталізованою залишається 21 людина. Зокрема – 13-річна дитина.

Вона перебуває в стані середньої тяжкості, але динаміка позитивна. Про це голова ОВА Олег Синєгубов повідомив вранці 27 травня.

"2 людини перебувають у реанімації у важкому стані", – сказав він.