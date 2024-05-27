За минулу добу Сили оборони ліквідували 1150 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1150 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 502 340 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 502340 (+1150)
- танків ‒ 7671 (+9)
- бойових броньованих машин ‒ 14818 (+15) од,
- артилерійських систем – 12981 (+28)
- РСЗВ – 1084 (+1)
- засоби ППО ‒ 815 (+1)
- літаків – 357 (+0)
- гелікоптерів – 326 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10467 (+42)
- крилаті ракети ‒ 2221 (+12),
- кораблі / катери ‒ 27 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 17694 (+55)
- спеціальна техніка.
Дані уточнюються.
Як повідомлялося, від початку доби 26 травня відбулися 95 бойових зіткнень. Станом на 22.30 найгарячішою залишалася ситуація на Куп’янському і Покровському напрямках. Там відбулось більше половини боїв.