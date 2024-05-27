Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону з Україною, – президент
Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону з Україною, – президент
Удари по Харкову – це натяк: у ЦПД розповіли про мету обстрілів Росії
Удари по Харкову – це натяк: у ЦПД розповіли про мету обстрілів Росії
Мрії про місто. Як останні десять років змінили Київ
Мрії про місто. Як останні десять років змінили Київ
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Зеленський ввів санкції проти низки російських медіа
Зеленський ввів санкції проти низки російських медіа
Альтернативна історія: 5 імперських міфів про Крим
Альтернативна історія: 5 імперських міфів про Крим
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
У Харкові окупанти вдарили по гіпермаркету "Епіцентр", є жертви (доповнено)
У Харкові окупанти вдарили по гіпермаркету "Епіцентр", є жертви (доповнено)
Путін неадекватний або мав домовленості з іншими країнами, – Зеленський про повномасштабне вторгнення РФ
Путін неадекватний або мав домовленості з іншими країнами, – Зеленський про повномасштабне вторгнення РФ
ГоловнаСуспільствоВійна

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1150 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні 502 340 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1150 російських окупантів
Фото: EPA/UPG

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1150 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 502 340 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 502340 (+1150)
  • танків ‒ 7671 (+9)
  • бойових броньованих машин ‒ 14818 (+15) од,
  • артилерійських систем – 12981 (+28)
  • РСЗВ – 1084 (+1)
  • засоби ППО ‒ 815 (+1)
  • літаків – 357 (+0)
  • гелікоптерів – 326 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10467 (+42)
  • крилаті ракети ‒ 2221 (+12),
  • кораблі / катери ‒ 27 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 17694 (+55)
  • спеціальна техніка.

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, від початку доби 26 травня відбулися 95 бойових зіткнень. Станом на 22.30 найгарячішою залишалася ситуація на Куп’янському і Покровському напрямках. Там відбулось більше половини боїв.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies