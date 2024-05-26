Через російські обстріли загинули троє жителів Донеччини, двоє поранені

26 травня російські окупанти вбили трьох і поранили двох жителів Донеччини.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Росіяни обстріляли м. Сіверськ. Внаслідок атаки на подвір’ї будинку загинула 86-річна жінка.

Крім того, під ворожий вогонь укотре потрапив Часів Яр. Від отриманих травм, несумісних з життям, загинув 42-річний чоловік, який перебував на вулиці. Була поранена і 54-річна жителька. Їй надали медичну допомогу.

За попередніми даними, обидва населені пункти ворог обстріляв із артилерії.

Також війська РФ завдали удару по м. Красногорівка. Внаслідок влучання загинув 46-річний житель, 66-річний чоловік отримав поранення.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).