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Через російські обстріли загинули троє жителів Донеччини, двоє поранені

Під обстріли потрапили Сіверськ, Часів Яр і Красногорівка.

Через російські обстріли загинули троє жителів Донеччини, двоє поранені
Жертва російського обстрілу на Донеччині 26 травня
Фото: Донецька обласна прокуратура

26 травня російські окупанти вбили трьох і поранили двох жителів Донеччини.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Росіяни обстріляли м. Сіверськ. Внаслідок атаки на подвір’ї будинку загинула 86-річна жінка. 

Крім того, під ворожий вогонь укотре потрапив Часів Яр. Від отриманих травм, несумісних з життям, загинув 42-річний чоловік, який перебував на вулиці. Була поранена і 54-річна жителька. Їй надали медичну допомогу. 

За попередніми даними, обидва населені пункти ворог обстріляв із артилерії. 

Також війська РФ завдали удару по м. Красногорівка. Внаслідок влучання загинув 46-річний житель, 66-річний чоловік отримав поранення.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

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